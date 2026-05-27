5 coisas que vão marcar o dia
Quarta-feira fica marcada pelo Festival ECO no CCB enquanto o primeiro-ministro regressa ao Parlamento para o debate quinzenal. O INE, o Banco de Portugal e a OCDE anunciam novos dados.
Esta quarta-feira será marcada pelo Festival ECO, que celebra o 10º aniversário do jornal no CCB, em Lisboa, pelo debate quinzenal com presença do primeiro-ministro na Assembleia da República e pela apresentação do inquérito à Avaliação Bancária na Habitação relativo a abril por parte do INE. Em destaque está ainda o relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal e a atualização da OCDE sobre as finanças públicas e sustentabilidade orçamental.
ECO celebra 10 anos com Festival no CCB
O ECO celebra o seu 10.º aniversário com um festival de ideias, cultura, encontros e jornalismo ao vivo, esta quarta-feira, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. O CCB vai reunir leitores, parceiros e protagonistas de diferentes áreas num encontro que cruza economia, política, cultura, liderança e inovação, prometendo conversas improváveis, redação ECO ao vivo e um ambiente de descoberta.
Debate quinzenal com o primeiro-ministro
Esta quarta-feira, o primeiro-ministro Luís Montenegro regressa ao Parlamento para o debate quinzenal e deverá ser confrontado com a polémica demissão do secretário-geral adjunto da Administração Interna e com o relatório da Presidência da República sobre as tempestades.
Qual o valor do metro quadrado das casas?
O Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta esta quarta-feira o inquérito à Avaliação Bancária na Habitação relativo a abril deste ano depois de, em março, se ter fixado em novos máximos. O valor mediano de avaliação bancária na habitação atingiu os 2.151 euros por metro quadrado (euros/m2) em março, mais 29 euros do que no mês anterior.
Quais os principais riscos económicos que Portugal enfrenta?
O Banco de Portugal (BdP) vai lançar na quarta-feira o relatório de estabilidade financeira com dados sobre garantia pública do primeiro trimestre do ano. O estudo será anunciado numa conferência de imprensa às 12h00, na sede do Banco de Portugal e conta com a participação do governador do banco, Álvaro Santos Pereira, e da vice-governadora, Clara Raposo.
OCDE avalia estado das finanças públicas
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulga esta quarta-feira uma atualização sobre as finanças públicas e sustentabilidade orçamental, num contexto de pressão crescente sobre os défices e sobre a dívida pública nas economias mundiais.
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