Acionistas da Impresa aprovam revisão da remuneração dos administradores

"As alterações salariais em causa resultam, no seu cômputo global, numa poupança para a sociedade", garante o grupo.

Os acionistas da Impresa, dona da SIC e do Expresso, aprovaram “por unanimidade dos votos expressos” a atualização da política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização do grupo para o período de 2026/2028.

A política prevê que o presidente do conselho de administração e presidente da comissão executiva passe a ter uma remuneração de 385.000 euros, à qual se pode juntar uma remuneração variável plurianual, com pagamento diferido a três anos, que com base no cumprimento de uma grelha de critérios pode ir até seis vezes a respetiva remuneração bruta mensal.

A remuneração variável é aplicável também aos restantes membros da comissão executiva, cuja remuneração fixa oscila entre os 254.800 e os 189 mil euros.

No total, o conselho de administração recebeu no último ano 669.216 euros, 609 mil dos quais de remuneração fixa. Com a nova política de remuneração, o vencimento dos órgãos de administração e fiscalização passa para o dobro, ou seja, para 1,2 milhões de euros.

No entanto, o conselho de administração passou a ser composto por nove elementos e, como avançou o +M em abril, foi também criada uma comissão executiva, que não existia na estrutura anterior.

A assembleia geral anual de acionistas, que decorreu na terça-feira, 26 de maio, ocorreu num ambiente de contestação interna dos trabalhadores da SIC, que manifestaram “o seu repúdio” pela atualização da política, uma vez que “a empresa continua a recusar aumentos salariais para os trabalhadores”. Contactada pelo ECO/+M, fonte oficial do grupo garante que “as alterações salariais em causa resultam, no seu cômputo global, numa poupança para a sociedade“.

Foram ainda ratificadas as composições do conselho de administração e do conselho de auditoria, assim como a designação de Francisco Pedro Pinto de Balsemão como presidente do conselho de administração, para o período remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023/2026.

O relatório de contas, a proposta de aplicação dos resultados de 2025, os votos de confiança e louvor à administração e ao revisor oficial de contas, assim como a alteração parcial e renumeração de alguns artigos dos estatutos foram aprovados.