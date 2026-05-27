Acordo preliminar? Estreito de Ormuz pode voltar à normalidade dentro de um mês

O tráfego comercial no Estreito de Ormuz pode regressar à normalidade no prazo de um mês após o acordo entre os EUA e Irão, de acordo com uma proposta preliminar a que teve acesso a televisão iraniana, avança o Bloomberg.

De acordo com esta proposta, Teerão aceitaria restabelecer os fluxos comerciais no estreito — uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo e gás — enquanto Washington levantaria o bloqueio naval e retiraria forças militares da região. O entendimento ainda não está fechado e dependerá de garantias concretas por parte dos EUA.

A televisão iraniana refere ainda que, caso um acordo final seja alcançado no prazo de 60 dias, este poderá ser aprovado como uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança da ONU.

Segundo a imprensa internacional, continuam os contactos indiretos entre os EUA e o Irão para um eventual acordo de paz. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou nas últimas horas que qualquer entendimento poderá ainda demorar alguns dias a concretizar-se.

A perspetiva de um acordo provisório já teve impacto nos mercados, com o preço do barril de Brent, na Europa, e o West Texas Intermediate (WTI), nos EUA, a recuarem mais de 5% antes da abertura de Wall Street.