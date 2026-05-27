Comércio

“Aqui é Fresco” soma 620 lojas e vendas acima dos 500 milhões

A rede "Aqui é Fresco" vai realizar a sua convenção anual em Aveiro nos dias 31 de maio e 1 de junho. A organização espera mais de 1.500 participantes.

O “Aqui é Fresco”, rede de comércio alimentar com mais de 620 supermercados e minimercados em todo o país, fechou 2025 com uma faturação superior a 500 milhões de euros.

Os dados foram divulgados no âmbito da Convenção “Aqui é Fresco”, apontada como “um dos mais importantes encontros nacionais dedicados ao comércio de proximidade e ao retalho alimentar”.

O evento decorre no Parque de Exposições de Aveiro, nos dias 31 de maio e 1 de junho, e contará com 88 stands de empresas e marcas nacionais e internacionais do setor. A organização estima a participação de cerca de 1.500 pessoas ao longo dos dois dias.

Carla Esteves, diretora executiva da “Aqui é Fresco”“Aqui é Fresco”

Esta edição da nossa Convenção volta a evidenciar a força, a resiliência e a relevância do comércio de proximidade, num contexto cada vez mais dinâmico e desafiante”, afirma em comunicado a diretora executiva do “Aqui é Fresco”, Carla Esteves. “O setor tem demonstrado uma notável capacidade de adaptação, inovação e proximidade com o consumidor”, acrescenta.

Reconhecida como uma plataforma estratégica de networking, inovação e desenvolvimento de negócio, a Convenção “Aqui é Fresco” vai reunir parceiros, fornecedores, empresários e profissionais do setor.

O “Aqui é Fresco”, integrado na estrutura da Unimark — central de compras e distribuição que agrega diversos grossistas nacionais — recorda ainda que a edição anterior da convenção, também realizada em Aveiro, “voltou a evidenciar a forte dinâmica comercial do evento”, alcançando um volume de negócios direto de cerca de 17 milhões de euros em encomendas aos fornecedores.

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