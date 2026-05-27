BCP avança com programa de recompra de ações de 400 milhões

O BCP anunciou, esta quarta-feira, um programa de recompra de ações próprias de mais de 400 milhões de euros, “equivalente a aproximadamente 2,84% da capitalização bolsista” do banco. O programa começa a 4 de junho e termina seis meses depois, em 4 de dezembro.

Em comunicado, publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP explica que poderá recomprar até 1.184 milhões de ações ordinárias, correspondentes a um máximo de 8% da totalidade de ações representativas do capital social do banco. Já o valor máximo do programa de recompra poderá atingir, no máximo, 407.458.786 euros.

O preço de compra, fixado na assembleia geral de 7 de maio, deve ficar no intervalo “de quinze por cento para menos e para mais relativamente à cotação mais baixa (ou seja, o preço mais baixo a que foram registadas transações) e média (ou seja, dividindo o volume total de transações pelo número total de ações)”.

O banco, liderado por Miguel Maya, escolheu o JPMorgan como intermediário financeiro da operação

Em 2025, o BCP também gastou cerca de 200 milhões de euros para comprar 309 milhões de ações próprias, representativas de 2,05% do capital social. O programa também tinha previsto uma duração de seis meses, entre abril e outubro, mas terminou mais cedo em agosto. No novo programa, anunciado esta quarta-feira, o banco também admite a “possibilidade de cessação antecipada” por decisão do BCP ou caso seja atingido o número máximo de ações ou o valor máximo previsto.