Bernardo Maciel x Nuno Delgado. Como treinar empresas campeãs olímpicas

O Festival ECO, que decorre esta quarta-feira no CCB em Lisboa, marca o arranque das celebrações do 10º aniversário do ECO com um festival de ideias, cultura, encontros e jornalismo ao vivo, reunindo leitores, parceiros e protagonistas de diferentes áreas num encontro que cruza economia, política, cultura, liderança e inovação.

Deixar de lado o medo de cair. Ter treinadores. Seguir rotinas, mas também não ter medo de arriscar. Foram estas as principais mensagens partilhadas por Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting, e por Nuno Delgado, judoca medalhado olímpico, para profissionais de dois mundos (mais ou menos) improváveis: gestão e desporto. A dupla que representou a consultoria e o judo encheu o palco principal do Festival ECO com várias lições de liderança e disciplina que podem ser seguidas tanto nas modalidades desportivas, como nas empresas.

“Os riscos e os retornos estão muitas vezes associados”, disse o CEO da Yunit, dando como exemplo os galardões Heróis PME, que a consultora estratégica promove todos os anos para distinguir empresários portugueses que criam emprego e riqueza à economia, arriscando, muitas vezes, as suas relações pessoais.

Simultaneamente, o judoca Nuno Delgado, que ganhou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2000, alertou para a importância de seguir uma receita diária para ser campeão: as rotinas. “O básico. A coisa chata que se tem de fazer todos os dias”. Para o atleta, há que “desmistificar o conceito de talento”, porque “todos aqui na sala nascemos com um direito: ser campeão — e temos de todos os dias provar esse direito”.

Bernardo Maciel e Nuno Delgado viram-se, pela primeira vez, em 2000, na cidade australiana de Sydney, num centro comercial. Desde aí, o empresário e o judoca tornaram-se próximos. “A ‘imagem menor’ que um conjunto de modalidades, como o judo, tem em comparação com o futebol deve ser uma lição para o mundo corporativo, nomeadamente para um país de PME”, afirmou o CEO sobre o que aprendeu com o agora treinador de judo.

Os perfis

Bernardo Maciel, sócio e CEO da consultora estratégica Yunit Consulting, é apaixonado por criar negócios. Licenciado em Gestão, formado em Gestão Estratégica da Mudança pela Northwestern Kellogg School of Management, em Desenvolvimento de Negócios pela AESE Business School e pós-graduado em Marketing e Vendas de Empresas no IPAM, tem-se dedicado a apoiar PME a fazer e receber investimento e a inovar, que considera a “única forma de liderar”. Já os seus investimentos dividem-se entre áreas como restauração, têxtil, música e eventos. Bem diferente do setor financeiro onde iniciou o seu percurso profissional, na Companhia de Seguros Império e no Santander. Coordenador em cursos de Pós Graduação no IPAM desde 2018.

Nuno Delgado, judoca e medalhado olímpico, começou a praticar judo aos sete anos, na Casa do Benfica de Santarém, e desde então nunca mais parou. Em Sydney conquistou a primeira medalha Olímpica para Portugal no judo. Não foi a única. Foi tetracampeão por equipas e tetra vencedor da Taça de Portugal (pelo Sport Algés e Dafundo), hexacampeão nacional de seniores, campeão europeu (1999). Foi ainda selecionador Nacional do Escalão de Esperanças (sub17), chefe-adjunto da missão olímpica de Londres e chefe da equipa técnica nacional de Judo, conseguindo que Portugal conquistasse a segunda medalha de bronze nesta modalidade. Fundou a Escola de Judo Nuno Delgado e, em 2015, recebeu a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique. É formado em Ciências do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana e graduado pela Foundation Degree of Sports Performance in Judo pela Universidade de Bath, no Reino Unido.

O momento de humor

Nuno Delgado fez rir a plateia quando perguntou: “Há alguém na sala que nunca caiu?”. Sem qualquer mão no ar, depressa se percebeu que toda a audiência havia, pelo menos uma vez na vida, caído. É então que o judoca brinca: “Se houver alguém que não tenha caído levante o braço que resolvo já isso.” O desportista quis, com a brincadeira, mostrar que “é no erro que está a fonte de aprendizagem”. É nas quedas, e levantamentos, que se aprende.

O momento de tensão

“Rigor no planeamento” e “disciplina” são as receitas para alcançar objetivos, acredita Nuno Delgado. E, embora, no que toca ao planeamento, já melhoramos como país, ainda “continuamos aquém do que podemos conseguir, apostamos no improviso no trato pessoal”, aponta. O atleta olímpico realça a importância da “disciplina, de ouvir o nosso treinador, consultor, mentor, quem nos acompanha” para atingir os objetivos. Afinal, diz, os grandes atletas, mais do que os grandes feitos, são feitos de rotinas para atingir as suas metas. E medalhas.

A ideia para o futuro

Quando alguém ou alguma empresa falha, ganham humildade para continuar o seu caminho para o sucesso sem tirar os pés da terra. O CEO da Yunit Consulting falou sobre os tempos em que jogava voleibol e numa época ganhou apenas dois sets, mas nunca perdia o entusiasmo. Todos os fins de semana, ele e a sua equipa, entravam na carrinha do clube animados com mais um jogo – em que, provavelmente, até iam perder. “O menor reconhecimento ajudou para manter a humildade”, disse.

Frases

O desporto traz ensinamentos importantes. É de continuar a enaltecer. Não temos de nos medir pelas mesmas métricas, mas servem de inspirações. Bernardo Maciel CEO da Yunit Consulting