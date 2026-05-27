Canadá negoceia compra de aeronaves da Saab

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou que o país está a negociar com a sueca Saab para comprar as aeronaves de alerta aéreo antecipado GlobalEye, numa altura em que o país procura diversificar os laços no setor, ao querer fazer parte do programa conjunto de desenvolvimento de um futuro caça de sexta geração do Reino Unido, Itália e Japão.

“Com um conjunto de sensores avançados e sistemas de missão, o GlobalEye da Saab será um recurso fundamental para as Forças Armadas do Canadá detetarem e neutralizarem ameaças em todo o Ártico“, vincou Carney durante a feira mundial de defesa e segurança CANSEC, em Ottawa, no Canadá, citado pela canadiana CBC.

A Força Aérea do Canadá planeia adquirir até seis aeronaves de alerta aéreo antecipado para operações tanto em território nacional quanto em missões internacionais, impulsionada pela preocupação com a vigilância no Ártico que torna a compra mais urgente.

“Isso fortalece a autonomia estratégica do Canadá, cria empregos no país e reforça a posição do Canadá como líder global”, sublinhou Carney.

“O GlobalEye já está a criar empregos no Canadá, e a trabalhar com a cadeia de fornecedores canadiana. Esta decisão liga ainda mais as duas nações”, reagiu Ulf Kristerson, primeiro-ministro sueco, numa publicação na rede social X.

A aeronave sueca GlobalEye permite a “deteção e identificação de objetos a longo alcance no ar, no mar e em terra”, com autonomia superior a 12 horas e um alcance superior a 350 milhas náuticas (650 quilómetros), pode ler-se no site da Saab.

A fabricante sueca terá incluído na sua proposta a venda do mais recente modelo dos caças da Saab Gripen-E para o Canadá, prometendo disponibilizar a tecnologia das aeronaves para que ambas pudessem ser fabricadas localmente.

O Canadá tinha previsto a compra de 88 caças F-35 à Lockheed Martim, mas no ano passado, depois da aplicação de tarifas dos EUA aos produtos do país, Carney solicitou às autoridades militares do país para averiguar um eventual corte nas encomendas ou a compra de aviões a outros fornecedores, noticia a Reuters.

A Saab é uma das empresas na corrida para a venda de caças a Portugal, para renovar a atual frota de F-16 em fim de vida, com os caças Gripen-E e admitia incluir fornecedores nacionais na sua cadeia de fornecimento.