Comissários europeus irritados por frota elétrica não aguentar viagem completa até Estrasburgo sem carregar a meio

Há uma dor de cabeça a envolver a frota automóvel ecológica da Comissão Europeia. Segundo relata esta quarta-feira o Politico, alguns comissários estão irritados com os veículos elétricos que têm de utilizar nas suas viagens de Bruxelas até Estrasburgo, para as sessões do Parlamento Europeu.

Isto porque as baterias não conseguem completar, por si só, os 440 quilómetros que separam as duas cidades, sem parar para carregar algures perto do Luxemburgo. A paragem para ligar à corrente acrescenta cerca de 20 a 30 minutos a um trajeto que já demora perto de cinco horas.

Os comissários só conseguem evitar a paragem para recarregar o veículo se os motoristas abrandarem para poupar bateria. “Mas isso não funciona realmente”, disse um funcionário citado pelo Politico. A viagem pode prolongar-se até sete horas dessa forma, afirmou outro.

O assunto foi falado numa reunião do Colégio de Comissários no início deste ano, após um deles se ter queixado dos inconvenientes dos veículos elétricos, tendo-lhes sido dito para abordarem o assunto com o comissário para o Orçamento, Piotr Serafin, cujas competências abrangem a administração do Executivo comunitário.

Ir de comboio seria uma solução, mas os comissários mostram-se relutantes com essa alternativa porque podem precisar de fazer chamadas telefónicas delicadas durante a viagem.

O húngaro Olivér Várhelyi, que tutela as pastas da Saúde e Segurança Alimentar, tem contornado o problema usando uma carrinha em que viaja juntamente com a sua equipa, em vez de utilizar o veículo elétrico que lhe foi atribuído.

Já a presidente da Comissão está isenta das regras relativas aos veículos elétricos. O carro de Ursula von der Leyen tem de ser blindado por razões de segurança e, atualmente, não existe nenhum modelo de veículo elétrico blindado adequado disponível.

O incentivo à eletrificação remonta ao primeiro mandato de von der Leyen, quando decidiu tornar a frota dos comissários mais ecológica no âmbito da transição verde, uma das prioridades da Comissão Europeia. A frota inclui modelos de maior parte da BMW que, segundo os funcionários, são pouco adequados para viagens de longa distância sem recarga.

A medida, instituída em 2022 decorrente de uma comunicação sobre “Tornar a Comissão mais ecológica”, divulgada durante o auge do Pacto Ecológico, foi reafirmada em dezembro passado. O plano é que a frota de 128 veículos da instituição se torne totalmente de emissões zero até 2027. De acordo com um porta-voz do Executivo comunitário, cerca de 80% já são de emissões zero.

As queixas dos comissários europeus ecoam o que os grupos políticos e os lobistas do setor vêm afirmando há anos: que Bruxelas está a impulsionar a transição ecológica a um ritmo mais rápido do que os hábitos dos consumidores ou as infraestruturas de carregamento permitem.

A Comissão pretendia eliminar gradualmente a venda de veículos novos com motor de combustão a partir de 2035, mas a indústria automóvel argumenta que a rede de carregamento e os compradores não estão em sintonia, com a “ansiedade de autonomia” entre os principais pontos de discórdia.