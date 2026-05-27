Festival ECO

Direto Ana Figueiredo: “O que nos é exigido é muito superior ao que é exigido aos nossos concorrentes”

  • ECO
  • 9:05

O ECO celebra 10 anos e desafiou decisores a convidarem uma personalidade improvável para um Festival que junta economia, cultura, artes, ciência, desporto e política. Siga aqui em direto

O Festival ECO, que decorre esta quarta-feira no CCB em Lisboa, marca o arranque celebrações do 10.º aniversário do ECO com um encontro de ideias, cultura, conversas improváveis e jornalismo ao vivo, reunindo leitores, parceiros e protagonistas de diferentes áreas.

O ECO desafiou decisores a convidarem uma personalidade improvável, para um encontro que junta a economia, a cultura, as artes, a ciência, o desporto e a política. “É uma oportunidade para juntar num mesmo palco pessoas que raramente se encontram para conversas que normalmente não acontecem“, antecipa António Costa. O diretor do ECO garante que “mais do que uma conferência, o Festival ECO será uma redação aberta ao país durante um dia”. Siga aqui em direto.

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