Energia que começa no território

A biomassa florestal residual permite valorizar sobrantes da floresta, produzir energia renovável estável e contribuir para a gestão do território. Num sistema elétrico cada vez mais renovável, pode funcionar como complemento ao solar e à eólica, por não depender diretamente do sol ou do vento.

Quando os sobrantes ficam no terreno, acumulam risco

Ramos, cepos, matos e outros sobrantes de operações florestais podem permanecer acumulados no território, com potenciais consequências negativas em época de incêndios. Quando não são valorizados, representam uma oportunidade energética desperdiçada e podem contribuir para aumentar a carga combustível nas florestas.

A biomassa no sistema energético português

Num contexto de forte crescimento das energias renováveis em Portugal, a biomassa ocupa um lugar particular no sistema energético: produz eletricidade de forma contínua, valoriza resíduos florestais e complementa fontes intermitentes como a solar e a eólica.

Impacto local com benefício para todos

Além da produção de energia, as centrais de biomassa têm impacto direto nas economias regionais. A atividade envolve operações de recolha, transporte, logística e manutenção, criando emprego e ajudando a fixar valor económico no território.

Prevenir incêndios e valorizar o território

Ao dar utilidade económica aos sobrantes florestais, a biomassa contribui para reduzir a acumulação de material combustível no terreno. A valorização destes resíduos pode apoiar a gestão da floresta e reforçar a ligação entre energia, prevenção e território.