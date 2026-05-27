BRANDS' ECO Energia que começa no território
A partir de resíduos naturais, a biomassa ajuda a gerir a floresta, valoriza recursos e contribui para uma energia renovável mais estável, complementar ao solar e à eólica.
A biomassa florestal residual permite valorizar sobrantes da floresta, produzir energia renovável estável e contribuir para a gestão do território. Num sistema elétrico cada vez mais renovável, pode funcionar como complemento ao solar e à eólica, por não depender diretamente do sol ou do vento.
Quando os sobrantes ficam no terreno, acumulam risco
Ramos, cepos, matos e outros sobrantes de operações florestais podem permanecer acumulados no território, com potenciais consequências negativas em época de incêndios. Quando não são valorizados, representam uma oportunidade energética desperdiçada e podem contribuir para aumentar a carga combustível nas florestas.
A biomassa no sistema energético português
Num contexto de forte crescimento das energias renováveis em Portugal, a biomassa ocupa um lugar particular no sistema energético: produz eletricidade de forma contínua, valoriza resíduos florestais e complementa fontes intermitentes como a solar e a eólica.
Impacto local com benefício para todos
Além da produção de energia, as centrais de biomassa têm impacto direto nas economias regionais. A atividade envolve operações de recolha, transporte, logística e manutenção, criando emprego e ajudando a fixar valor económico no território.
Prevenir incêndios e valorizar o território
Ao dar utilidade económica aos sobrantes florestais, a biomassa contribui para reduzir a acumulação de material combustível no terreno. A valorização destes resíduos pode apoiar a gestão da floresta e reforçar a ligação entre energia, prevenção e território.
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