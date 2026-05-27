Saúde

Envelhecimento pode ser “bomba-relógio” para o sistema de saúde, diz Seguro

  • Lusa
  • 16:11

O Presidente da República considerou que "os sistemas de saúde enfrentam desafios cada vez mais complexos" e que "talvez o mais problemático seja a demografia, devido ao acentuado envelhecimento".

O Presidente da República alertou esta quarta-feira para o “acentuado envelhecimento” da população portuguesa e o seu impacto no sistema de saúde, afirmando que “pode transformar-se numa bomba-relógio nas próximas décadas”. António José Seguro deixou esta mensagem na cerimónia de entrega da 2.ª edição do Prémio Jorge Ruas — Inovação em Tecnologia Farmacêutica, iniciativa do grupo farmacêutico Tecnimede.

No seu discurso, o chefe de Estado considerou que “os sistemas de saúde enfrentam desafios cada vez mais complexos” e que “talvez o mais problemático seja a demografia, devido ao acentuado envelhecimento da população”. Portugal é, em 2026, “o segundo país mais envelhecido da União Europeia”, referiu.

“A tendência é de agravamento, e pode transformar-se numa bomba-relógio nas próximas décadas, com efeitos violentos sobre o sistema de saúde”, afirmou o Presidente da República. “No presente, se arrastarmos a incapacidade em resolvermos problemas estruturais, juntam-se outras dificuldades, como, por exemplo, doenças crónicas, pressão financeira, desigualdades e dificuldades no acesso e necessidade crescente de inovação”, apontou.

Antes, numa conferência sobre sustentabilidade em saúde, promovida pelo jornal Expresso, pela Nova-IMS e pela farmacêutica AbbVie, no Centro Cultural de Belém, António José Seguro já tinha alertado para o que chamou de “ameaça demográfica”.

“Portugal é hoje um país mais envelhecido. Vivemos mais anos, o que é motivo de satisfação, mas também exige mais cuidados de saúde, mais acompanhamento e mais respostas continuadas, o que acentua a pressão sobre o sistema: mais orçamento, mais estruturas, mais profissionais”, salientou.

Nessa intervenção, o Presidente da República justificou o seu empenho num pacto para a saúde, defendendo que “seria indesculpável, nenhum português entenderia, não empenhar a sua magistratura de influência e o poder da sua palavra para mobilizar profissionais da saúde e decisores políticos em torno de soluções para um problema grave que atravessa toda a sociedade”.

A sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) depende de uma resposta conjunta que articule recursos humanos e financeiros, inovação, disponibilidade real para a mudança e, acima de tudo, vontade política. Não de uma legislatura. De várias legislaturas. De soluções consistentes que perdurem no tempo e não se percam nas alternâncias do calendário eleitoral”, acrescentou.

António José Seguro manifestou “a esperança de que o contributo desta Presidência seja um impulso para essa tomada de decisão”, e enquadrou a sua atuação como “um apelo à ação, no respeito pelos poderes constitucionais de cada órgão de soberania”.

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