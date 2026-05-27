EUA “desiludidos” com veto do Governo neerlandês à compra da tecnológica Solvinity

Os Estados Unidos manifestaram-se, esta quarta-feira, dececionados com a decisão do Governo neerlandês em vetar a compra da tecnológica Solvinity, operadora da infraestrutura do sistema nacional de identidade digital, pela norte-americana Kyndryl. Os Países Baixos alegam que esta operação é um risco para o “interesse público” e segurança digital do país.

Numa publicação da rede social X da embaixada norte-americana em Haia, os norte-americanos reagem à decisão: “Os Estados Unidos e os Países Baixos partilham uma das parcerias mais fortes e duradouras do mundo, construída ao longo de 250 anos de valores comuns, inovação e cooperação. Ficámos desiludidos com a decisão do Governo neerlandês relativamente ao acordo entre a Kyndryl e a Solvinity”.

Os norte-americanos alegam que “a parceria económica e tecnológica entre os dois países é uma história de cocriação e interdependência mútua, proporcionando benefícios reais em ambos os lados do Atlântico”. Mais, reitera, “parcerias fortes exigem regras claras, justas e recíprocas que atraiam investimento, e continuamos empenhados em trabalhar com os parceiros neerlandeses para proteger os interesses de ambas as nações e preservar a prosperidade e segurança partilhadas”.

A decisão de “proibir completamente a aquisição” da Solvinity foi anunciada depois de o Gabinete de Avaliação de Investimentos (BTI) ter concluído que a compra poderia representar riscos para a infraestrutura digital do país.

A empresa é responsável pelo armazenamento dos dados utilizados pelo DigiD, o sistema de identificação digital que permite aos cidadãos e residentes dos Países Baixos aceder a serviços públicos e partilhar informação com organismos como a Agência Tributária, seguradoras de saúde e fundos de pensões.

Apesar da DigiD ser propriedade da Logius – uma agência pública dependente do Ministério da Administração Interna –, a Solvinity gere a plataforma técnica na qual o sistema funciona, incluindo os servidores e a infraestrutura de segurança, localizados em centros de dados do Governo neerlandês.

A Kyndryl, multinacional norte-americana especializada em serviços tecnológicos, manifestou a sua “extrema desilusão” com a decisão e denunciou a “politização” do processo, embora não tenha esclarecido se iria recorrer da proibição em tribunal.