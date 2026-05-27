EUA querem reduzir contributo militar para a NATO

Os Estados Unidos pretendem reduzir significativamente os contributos militares disponíveis para auxiliar os aliados europeus da NATO em caso de crise, incluindo a redução do número de caças, navios de guerra, drones e bombardeiros, numa altura em que os líderes europeus questionam o compromisso do país com a aliança militar.

Um enviado do secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, informou altos funcionários dos Estados-membros da Aliança Atlântica no final da semana passada que Washington pretende reduzir os seus compromissos com o Modelo de Forças da NATO, instando os europeus a responderem às necessidades de defesa, noticia o jornal alemão Der Spiegel.

O modelo da NATO estabelece como as forças nacionais devem ser disponibilizadas à aliança militar, ajudando a garantir uma resposta rápida em caso de crise ou conflito.

Um porta-voz da NATO afirmou que houve uma “dependência excessiva” dos EUA no planeamento da dissuasão militar da aliança e que, com a Europa e o Canadá a investirem cada vez mais no setor, as responsabilidades militares dentro da aliança poderiam ser reorganizadas, citado pelo jornal alemão.

O número de caças norte-americanos disponíveis deverá cair um terço, enquanto o total de bombardeiros deverá ser metade do número anterior, segundo as declarações do enviado norte-americano Alexander Velez-Green, durante uma reunião a portas fechadas, citado pelo Der Spiegel. Velez-Green adiantou que os EUA também não deverão fornecer mais submarinos à aliança.

Na passada semana, também o vice-presidente norte-americano, JD Vance, incentivou os europeus a assumirem mais responsabilidades na dissuasão militar do Velho Continente, sublinhando que o seu país “não pode ser o polícia do mundo” e que está a tentar ser “um bom aliado”.