Ex-presidente da BP contesta “versão falsa” em torno da demissão
"Não deixarei que uma narrativa falsa se imponha sem resposta”, afirma Albert Manifold, em referência às alegações de um comportamento agressivo e autoritário com os colegas.
O ex-presidente da BP, Albert Manifold, contestou a “versão falsa” em torno da sua demissão, anunciada na terça-feira pela empresa britânica, tendo a imprensa referido um comportamento agressivo e autoritário com os colegas.
“Contesto totalmente a descrição que é feita da minha conduta e não deixarei que uma narrativa falsa se imponha sem resposta”, afirmou Albert Manifold, numa mensagem divulgada pelo Financial Times.
A BP anunciou na terça-feira a saída, com efeito imediato, de Albert Manifold, após uma votação unânime do Conselho de Administração, devido a “graves preocupações” relacionadas com a governação e a “conduta”.
Embora não tenham sido divulgados detalhes das acusações, segundo o Financial Times, Manifold era considerado “demasiado agressivo”.
O jornal referiu também tensões com a diretora-geral, Meg O’Neill, cuja autoridade Albert Manifold teria tentado contestar.
“Fui afastado sem aviso prévio e sem explicação”, lamentou o ex-presidente da BP na mensagem que divulgou.
“Durante o meu mandato como presidente, trabalhei para impulsionar uma mudança real na BP, reduzindo custos, questionando os excessos e exigindo padrões mais elevados da organização”, acrescentou.
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