Ex-presidente da BP contesta “versão falsa” em torno da demissão

O ex-presidente da BP, Albert Manifold, contestou a “versão falsa” em torno da sua demissão, anunciada na terça-feira pela empresa britânica, tendo a imprensa referido um comportamento agressivo e autoritário com os colegas.

“Contesto totalmente a descrição que é feita da minha conduta e não deixarei que uma narrativa falsa se imponha sem resposta”, afirmou Albert Manifold, numa mensagem divulgada pelo Financial Times.

A BP anunciou na terça-feira a saída, com efeito imediato, de Albert Manifold, após uma votação unânime do Conselho de Administração, devido a “graves preocupações” relacionadas com a governação e a “conduta”.

Embora não tenham sido divulgados detalhes das acusações, segundo o Financial Times, Manifold era considerado “demasiado agressivo”.

O jornal referiu também tensões com a diretora-geral, Meg O’Neill, cuja autoridade Albert Manifold teria tentado contestar.

“Fui afastado sem aviso prévio e sem explicação”, lamentou o ex-presidente da BP na mensagem que divulgou.

“Durante o meu mandato como presidente, trabalhei para impulsionar uma mudança real na BP, reduzindo custos, questionando os excessos e exigindo padrões mais elevados da organização”, acrescentou.