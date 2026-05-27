Feira do Livro de Lisboa arranca hoje com 350 pavilhões e mais de 2.200 eventos

A 96.ª edição da Feira do Livro de Lisboa abre esta quarta-feira no Parque Eduardo VII, com 350 pavilhões em representação de 900 marcas editoriais, e uma programação para 19 dias que conta com mais de 2.200 eventos.

A maior livraria ao ar livre do país, que pelo terceiro ano consecutivo mantém o mesmo número de pavilhões por ter alcançado a capacidade máxima de ocupação de espaço, na Alameda do Parque Eduardo VII, conta com cinco novos participantes, estando confirmados 128, em representação de cerca de 900 chancelas.

Segundo a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que organiza a Feira do Livro de Lisboa (FLL) em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), estão já programados mais de 2.200 eventos, um número que irá crescer ao longo da feira, entre sessões de autógrafos, apresentações de livros, debates, atividades para famílias e encontros com autores nacionais e internacionais.

Mantêm-se os diversos espaços de restauração, onde os visitantes podem comer e beber e, dessa forma, estender à vontade a sua visita à FLL, que abre todos os dias às 12:00, com exceção de sábados, domingos e feriados, em que abre às 10:00. A hora de encerramento é quase sempre às 22:00, exceto à sexta-feira, ao sábado e véspera de feriado, em que fica aberta até às 23:00.

A Hora H está de volta, oferecendo a possibilidade de comprar livros com descontos a partir de 50%, numa seleção de obras publicadas fora das limitações da Lei do Preço Fixo. A Hora H ocorre de segunda a quinta-feira, na última hora da feira (entre as 21:00 e as 22:00).

As editoras mantêm também os já habituais “livros do dia”, que cada uma escolhe e diariamente põe em destaque, à venda com descontos especiais.

Entre as novidades introduzidas este ano, contam-se sessões de cinema aos sábados à noite, em parceria com a Cine Society, numa iniciativa chamada “Cine Sábado”, e experiências de leitura silenciosa, com as “silent reading parties”, que decorrem diariamente com auscultadores e curadoria literária da Tale House.

A música mantém-se nas noites de sexta-feira com o ciclo “Sextas Há Música”, bem como a programação infantil e familiar, com o regresso do “Acampar com Histórias”, e a sustentabilidade ambiental, com a iniciativa “Vamos plantar livros”, que converte o número de livros vendidos em ações de reflorestação.

Até ao dia 14 de junho, o recinto volta a distribuir-se por sete praças e inclui também melhorias na mobilidade, acessibilidade e serviços, com iniciativas que vão do envio de livros para todo o país a parcerias de mobilidade sustentável e reforço de condições para visitantes com necessidades específicas.