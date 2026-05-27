Festival Sudoeste com “bons contactos” para regressar em 2027 e celebrar 30 anos

Neste momento, Luís Montez, da Música no Coração, está à procura de "apoio, patrocinadores, porque é um festival de grande investimento".

O Festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, continua à procura de apoios e patrocinadores e está a haver “bons contactos” para poder regressar em 2027, mas ainda sem nada fechado, avançou esta quarta-feira, no Porto, o promotor Luís Montez.

Em declarações à Lusa à margem da conferência de imprensa para anunciar o festival Caixa Ribeiro 2026, que regressa dez anos depois da última edição, o responsável da promotora Música no Coração disse acreditar que o festival da Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, vai regressar no ano em que celebrará 30 anos de existência.

“É um festival que em 2027 faz 30 anos. Está no meu coração para sempre. Portanto, marcou a minha vida e a de muita gente que passou ao longo destas edições todas. E eu quero acreditar que vou conseguir“, declarou Luís Montez, acrescentando que a Música no Coração está a procurar “apoio, patrocinadores, porque é um festival de grande investimento”.

Este é o segundo ano consecutivo em que o Festival Sudoeste não se realiza, e o promotor lamentou, em fevereiro passado, a concorrência no mercado e a falta de incentivos para as empresas investirem as suas marcas em festivais. Em 2027, o Festival Sudoeste cumpre 30 anos da sua fundação, enquanto evento de música num recinto ao ar livre, na Herdade da Casa Branca, próximo da vila de Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, distrito de Beja.

A Música no Coração anunciou nas redes sociais, em fevereiro de 2025, que faria uma pausa no Festival Sudoeste para “preparar um novo capítulo”. Em 2024, o festival já tinha adotado uma “nova identidade”, sem o nome do patrocinador – Meo –, que estava associado à sua designação há quase duas décadas.

Nesse ano, o da 26.ª edição, o Sudoeste contou com artistas como Da Weasel, Anitta, Martin Garrix, Bárbara Bandeira e Richie Campbell. Apesar de não fazer este ano o Festival Sudoeste, a Música no Coração terá a produção dos festivais Sumol Summer Fest, em julho, na Costa de Caparica, o Jardins do Marquês, em junho e julho, em Oeiras, o Caixa Alfama, em setembro, em Lisboa, e o Caixa Ribeira, a 18 de julho, no Porto, além de outros concertos em sala.