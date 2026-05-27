Fidelidade lança segunda edição de bolsas de estudo para investigação climática

A Fidelidade, através do Impact Center for Climate Change, lançou a segunda edição do programa de bolsas de investigação em alterações climáticas. A iniciativa prevê a atribuição de até cinco bolsas de investigação, no valor mensal de 920 euros, com duração entre seis e nove meses. As candidaturas decorrem até 31 de julho.

Os projetos candidatos devem centrar-se nos riscos físicos mais relevantes para Portugal continental, como incêndios florestais, ondas de calor extremo, secas prolongadas, precipitação intensa e tempestades, inundações e subida do nível do mar e o seu impacto nos sistemas socioeconómicos, nomeadamente na saúde pública, bem-estar, habitação, setores económicos, infraestruturas, biodiversidade e ecossistemas.

Podem candidatar-se estudantes matriculados no segundo ano de mestrado, no ano letivo de 2026/2027, em instituições de ensino superior portuguesas, públicas ou privadas.

Em comunicado, Rui Esteves, co-coordenador do Impact Center for Climate Change da Fidelidade, afirma que “a promoção de conhecimento científico é um dos eixos centrais”, acrescentando que o objetivo é apoiar projetos que possam traduzir-se em “soluções concretas de adaptação e mitigação dos riscos físicos decorrentes das alterações climáticas”.

“Sabemos que estes desafios não se resolvem a partir de uma única disciplina e, por isso, valorizamos contributos das mais diversas áreas científicas”, sublinha.