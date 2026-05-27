Irão: Trump ameaça ‘pulverizar’ aliado Omã em aparente confusão

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou esta quarta-feira “pulverizar” Omã, um aliado do seu país, confundindo aparentemente este sultanato da península arábica com o Irão. Durante a mesma intervenção pública, após um conselho de ministros na Casa Branca, Trump também confundiu o Irão com a Venezuela.

“Omã deverá comportar-se como os outros, ou então será necessário pulverizá-lo”, afirmou o chefe de Estado norte-americano.

Trump foi questionado sobre um possível controlo futuro do estratégico estreito de Ormuz por Omã e pelo Irão, um cenário que rejeitou, assegurando que a via marítima permanecerá “aberta a todos“.

“São águas internacionais. Nós vamos monitorizá-las, mas ninguém as controlará“, assegurou.

O bilionário, de 79 anos, declarou também durante o conselho de ministros, transmitido na televisão, que a economia norte-americana continua próspera, “apesar do conflito com a Venezuela, que já não possui marinha, que já não possui força aérea”.

Trump usa geralmente para o Irão esta descrição de um país militarmente aniquilado.

Por outras vezes no passado Trump confundiu nomes de países, referindo a Albânia em vez da Arménia, por exemplo, ou a Islândia em vez da Gronelândia.