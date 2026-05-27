ISDIN renova a sua liderança no ranking ‘Forbes’ dos melhores protetores solares

Este ano, a ISDIN voltou a liderar quatro das cinco categorias, sendo a principal escolha de dermatologistas e farmacêuticos nas três correspondentes a protetores solares faciais e na categoria pediátrica. Outras marcas como Avène, Heliocare e La Roche-Posay também foram incluídas no ranking elaborado por especialistas.

Um grupo de dermatologistas, farmacêuticos e pediatras analisou os principais protetores solares disponíveis no mercado espanhol e classificou os cinco melhores produtos em cinco categorias diferentes: fotoproteção facial sem cor ou tratamento, facial com cor, facial com tratamento específico, corpo e pediatria.

Tal como em 2025, o Fusion Water Magic SPF50 da ISDIN lidera a categoria de fotoproteção facial sem cor nem tratamento. Segundo especialistas, a sua textura leve, frescura e conforto no uso levam-na a liderar esta categoria. Da mesma forma, a versão com cor deste protetor solar, que também se destaca como fotomaquilhagem pela sua textura clara, lidera novamente a categoria dedicada a este tipo de produto.

O ISDIN mantém-se também em 2026 como a principal opção dentro da categoria de fotoproteção facial com tratamento específico. O Eryfotona AK-NMSC Fluid SPF100 continua a ser escolhido por dermatologistas e farmacêuticos para a prevenção e tratamento protetor adjuvante da ceratose actínica (AK) e de outras formas de cancro da pele não melanoma (NMSC).

No campo dos protetores solares corporais, este ano os especialistas destacaram o Spray Solar da Avène, que lidera a categoria em SPF50 e proteção contra raios UVA e UVB.

A classificação termina com a categoria de protetores solares pediátricos, na qual a ISDIN volta a estar em primeiro lugar, desta vez com a versão infantil da Magia da Água de Fusão, que tem sido a mais valorizada pelo júri.

O painel da Forbes foi preparado com o objetivo de orientar os consumidores na escolha dos protetores solares para a campanha de verão. Segundo a publicação, a lista torna visíveis anualmente as opções mais destacadas no mercado espanhol sob parâmetros técnicos.