João Galamba e Nelson Lage ‘na calha’ para a presidência da APREN

O ex-secretário de Estado da Energia e ex-ministro das Infraestruturas, João Galamba, assim como o atual presidente da ADENE — Agência para a Energia, Nelson Lage, estão na corrida para a presidência da APREN — Associação Portuguesa de Energias Renováveis, sabe o ECO/Capital Verde. Um destes candidatos pode, assim, vir a ocupar o cargo deixado vago por Pedro Amaral Jorge, que preside agora o Operador do Mercado Ibérico para Portugal (OMIP).

Pedro Amaral Jorge, que presidia há oito anos a Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), assumiu a presidência das plataformas de negociação de eletricidade nos mercados à vista e a prazo na Península Ibérica. São elas o Operador do Mercado Ibérico para Portugal (OMIP) e da entidade gestora do mercado grossista de eletricidade diário e intradiário para Espanha e Portugal (OMIE). De momento, já exerce estas funções, tendo o seu lugar ficado à disposição.

O ECO sabe que a APREN contratou uma empresa de recrutamento para dar seguimento ao processo e que, entre os candidatos avaliados, estão João Galamba e Nelson Lage. Contactados, ambos preferiram não tecer comentários. Depois de a empresa concluir o processo, está nas mãos dos associados da APREN fazerem a escolha.

“O processo de seleção do novo presidente da Direção da APREN está a decorrer com normalidade e em conformidade com os procedimentos internos da associação. Tratando-se de um processo confidencial, a APREN não comenta o seu funcionamento, nem se pronuncia sobre eventuais candidatos ou sobre qualquer posicionamento“, indicou a entidade, em resposta às questões do Eco, sobre os nomes avaliados e quais os ‘preferidos’. A associação indica ainda que comunicará a decisão logo que o processo esteja concluído.

João Galamba é de momento consultor na área de Energia. Exerce as funções de consultor sénior da Global Wind Energy Council (GWEC) e da Global Renewables Alliance (GRA), além de ser conselheiro do board da Ohros e consultor estratégico da Enline. Galamba assumiu a pasta de ministro das Infraestruturas em 2023, depois de nomeado secretário de Estado Adjunto e da Energia, em 2019. Já estava no cargo de secretário de Estado da Energia desde 2018, depois de vários anos a servir como deputado na Assembleia da República.

Nelson Lage preside a Agência para a Energia — ADENE há cinco anos, e o Operador Logístico de Mudança de Comercializador (OLMC). É membro dos conselhos de administração do Conselho Europeu para uma Economia Eficiente em Energia e da MEDENER – Rede de Agências de Energia do Mediterrâneo. Em paralelo, é consultor do conselho de administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Recentemente, o Governo anunciou que iria criar a Agência da Geologia e Energia (AGE), um organismo que irá absorver seis agências governamentais, entre as quais a ADENE, pelo que o futuro dos líderes das entidades agregadas é, para já, desconhecido.

Anteriormente, esteve várias vezes ligado a gabinetes governamentais. Entre 2018 e 2020 foi adjunto e chefe de gabinete do secretário de Estado da Energia, na altura João Galamba, funções que assumiu depois de ter desempenhado as funções de gestor sénior na ADENE, em 2015. Também fez parte, como especialista, do gabinete do ministério do Ambiente e Energia entre setembro de 2014 e 2015, quando Jorge Moreira da Silva foi ministro com a esta pasta.