José Rui Meneses e Castro x Nini Andrade Silva: transformar os espaços

O Festival ECO, que decorre esta quarta-feira no CCB em Lisboa, marca o arranque das celebrações do 10.º aniversário do ECO com um festival de ideias, cultura, encontros e jornalismo ao vivo, reunindo leitores, parceiros e protagonistas de diferentes áreas num encontro que cruza economia, política, cultura, liderança e inovação.

Nini Andrade Silva não gosta de tendências. “Se é tendência, já não quero”, garantiu durante a sua conversa com José Rui Meneses e Castro, CEO e fundador da MAP Global, um challenger na área da construção. Como designer de interiores, não quer nada que acabe rápido, quer “criar as tendências”. E exemplos como o do hotel na Madeira, com 20 anos, onde ainda hoje as pessoas entram “para tirar fotos”.

Partiu de Meneses e Castro, engenheiro de formação, o convite para esta conversa improvável. “Foi instantâneo. Somos investidores, construtores e operadores de espaços e a Nini é uma criadora de espaços”, referiu. “É também alguém que nos inspira, criou a sua marca global, deu-se a conhecer ao mundo e como nós somos uma empresa que também tem a ambição de ser uma empresa global, a Nini é uma inspiração”.

CEO e designer de interiores estão unidos por espaços. Ele a construí-los, ela a desenhar como vivê-los. “O espaço hoje em dia é algo muito desafiante” e, “para existir, tem de justificar a sua existência”, afirmou José Rui Meneses e Castro. Para o empresário, a pergunta central é simples. “Se posso trabalhar de forma digital, o que me leva a ir para o espaço físico?” A resposta passa por criar lugares “altamente atrativos” e capazes de gerar comunidade. “Um espaço que não crie comunidade tem tendência a não ter sucesso no futuro”, defendeu, sublinhando também a importância da sustentabilidade e da capacidade de adaptação.

“Já não é só construir para criar a caixa, é criar a conexão. É ir para aquele hotel porque ele me deu a experiência ou trabalhar num sítio onde posso tratar do meu bem-estar e da sustentabilidade. Temos de ter espaços que sejam fáceis de regenerar. Mas também é aí que fazemos a diferença”. Nini Andrade Silva resume o seu trabalho numa frase: “Não é o que se vê, mas o que se sente”.

Os perfis

José Rui Meneses e Castro é co-CEO e fundador do MAP Group. É licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico e tem um mestrado em Gestão e Avaliação Imobiliária pelo ISEG. Profissionalmente, passou pela The Edge Group e pela Somague Engenharia. É membro da Assembleia de Representantes da Ordem dos Engenheiros.

é co-CEO e fundador do MAP Group. É licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico e tem um mestrado em Gestão e Avaliação Imobiliária pelo ISEG. Profissionalmente, passou pela The Edge Group e pela Somague Engenharia. É membro da Assembleia de Representantes da Ordem dos Engenheiros. Nini Andrade Silva nasceu no Funchal e formou-se em Design no IADE, em Lisboa. Continuou o seu percurso académico e profissional em cidades em Nova Iorque, Londres e Paris. Trabalha em arquitetura e design de interiores, assina linhas de mobiliário e é pintora. A sua obra pode ser vista em coleções privadas e museus de arte contemporânea.

O momento de humor

Nini Andrade Silva deixou uma dica para futuros clientes: “Quando me dão uma ideia e eu digo ‘interessante’ é sinal que vou mudar tudo”. Mas, assegura também, no final, a pessoa vai ter “o que quer, só não é o que tinha pensado”.

O momento de tensão

Tensão ao primeiro segundo em palco graças à inusitada entrada em palco de Nini Andrade Silva com um chapéu negro enterrado na cabeça, que mal deixava ver os olhos. Um gesto premeditado que a designer de interiores explicou. “Pode parecer um simples chapéu e às vezes achamos que não devemos usar porque ninguém usa, mas se ninguém tem é ótimo. Por isso, decidi trazê-lo. Assim, vão pensar: “é aquela do chapéu”

A ideia para o futuro

Espaços com um propósito, eis uma ideia para refletir deixada por José Rui Meneses e Castro. Hoje, um espaço tem de “justificar a sua existência”. Um hotel não é apenas um sítio onde se passa uma noite, mas onde se cria “uma conexão”. Um local de trabalho já não é apena um sítio onde alguém fica como que exilado, mas um espaço que responde às necessidades de bem-estar dos trabalhadores e que cria comunidade. “Um espaço que não crie comunidade tem tendência a não ter sucesso no futuro”.

Frases

Na área que atuamos, de construção e imobiliário, quisemos ser o jornal digital, podcast ou streaming deste setor José Rui Meneses e Castro, Co-CEO & Founder MAP Group