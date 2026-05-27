Lançamento de foguetes com recorde de inscrições. Portugal é o mais representado no EuRoC

Mais de 60 equipas de 24 países vão participar na competição de lançamento de foguetes European Rocketry Challenge (EuRoC), organizada pela Agência Espacial Portuguesa, a decorrer em outubro, em Constância. Um novo recorde. Como oito equipas, Portugal é, pelo segundo ano consecutivo, o país mais representado.

“Termos oito equipas portuguesas numa competição europeia com 61 candidatos diz muito sobre o que está a acontecer no ensino científico em Portugal e, em particular, na área do aeroespacial. Estamos a formar engenheiros que ambicionam chegar ao EuRoC prontos para competir com os melhores da Europa e sabemos que a Agência Espacial Portuguesa tem o seu mérito nessa realidade”, sublinhou Marta Gonçalves, gestora de programas de Educação e Ciência da Agência Espacial Portuguesa e uma das gestoras do EuRoC, citada em comunicado.

Do total de 64 inscrições, 61 equipas são elegíveis para participarem na competição europeia universitária de lançamento de foguetes, valor acima dos 56 participantes da edição do ano passado. Pela primeira vez, a Agência Espacial Portuguesa recebeu candidaturas da Bélgica, da Letónia e da Estónia.

Portugal volta a liderar a lista de países mais representados com mais uma equipa face à edição do ano passado. O pódio dos países mais representados fica completo com a Alemanha (sete equipas) e o Reino Unido (seis).

O país será representado por universidades de norte a sul do país, contando com as equipas RUBI da Universidade da Beira Interior, RED do Instituto Superior Técnico, North Space do consórcio de oito universidades, incluindo o Técnico e a Universidade do Porto, MAST da Universidade do Minho, ASTRO da NOVA FCT, NAVEE Rocket Team da Universidade de Aveiro, AERIS do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e a Porto Space Team da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

“Ter mais projetos com motores desenvolvidos de raiz pelas próprias equipas é o dado que mais nos entusiasma. Significa que, ao longo dos anos, a ambição das equipas e os desafios que se propõem a superar cresceram, e que os alunos estão a aprender sobre propulsão, materiais e aerodinâmica para poderem lançar um foguete. É exatamente este o tipo de formação que o EuRoC quer promover”, frisou Inês d’Ávila, gestora do EuRoC e de programas de Segurança e Transporte Espacial na Agência Espacial Portuguesa, citada em comunicado.

A edição de 2026 decorrerá em Constância de 15 a 21 de outubro, com o apoio da Câmara Municipal de Constância e do Exército Português, que disponibiliza o campo militar de Santa Margarida para os lançamentos.

As candidaturas serão avaliadas “com o objetivo de chegar às 25 que terão lugar na fase final da competição”. “Sempre que necessário, entraremos em contacto com as equipas para confirmar o nível de preparação dos projetos. Queremos garantir que quem fizer a viagem até Constância está pronto para aproveitar cada momento e ver o seu foguete a sair do rail”, aferiu Inês d’Ávila.