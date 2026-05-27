“Lucky Luke” e “Speedy González”. Hugo Soares acusa PS e Chega de viverem da “espuma dos dias”

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, comparou o PS e o Chega às personagens fictícias “Lucky Luke” e “Speedy González” a correr atrás da “espuma dos dias” e das polémicas de jornais, entre as quais a demissão do ex-secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna e as longas filas nos aeroportos.

“De um lado parece o Lucky Luke, do outro lado parece o Speedy González. E parece porquê? Porque vivem da espuma dos dias, das notícias que aparecem nos jornais. Não esperam um bocadinho para perceber se as notícias são verdadeiras, se há contraditório e disparam imediatamente”, atirou o líder da bancada parlamentar social-democrata durante o debate quinzenal no Parlamento.

Para justificar a acusação, Hugo Soares apontou a notícia de que o Estado vendeu imóveis abaixo do preço de mercado. “Era mentira, era falso, mas o PS veio a correr, chamar Deus e o Diabo ao Parlamento para justificarem a opção correta do Estado que, afinal, vendeu até bem acima do preço base que tinha lançado em concurso”, argumentou.

Depois, considerou, o mesmo sucedeu com as declarações do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio – e que vão levar o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, a uma audição parlamentar. “Não perceberam a expressão idiomática, esqueceram-se dos documentos, esqueceram-se da demonstração dos factos, esqueceram-se até do que sabiam e do que tinham sido informados e vieram rapidamente para a praça pública tentar cavalgar as notícias”, elencou.

“É uma espécie de espuma de dias, senhor primeiro-ministro, que me leva desde já, senhor primeiro-ministro, para se ir preparando se tiver algum tempo, daquilo que hoje vai ser aqui falado pela oposição”, atiçou.

Não tendo “dúvida nenhuma”, Hugo Soares anteviu que “uns vão-lhe falar de membros do gabinete do senhor ministro da Administração Interna”, “outros, vão-lhe falar de tudo” o que o Governo está a fazer “no território que foi afetado pela tempestade”, além do problema por resolver no aeroporto de Lisboa, que atribuiu, em parte, a José Luís Carneiro quando foi presidente da Comissão Liquidatária do SEF.

“É a espuma dos dias, é as manchetes dos jornais e é assim que temos a oposição em Portugal”, concluiu.