Marinha e Força Aérea em exercício antissubmarinos NATO

Portugal está a participar “num dos mais relevantes exercícios” de guerra antissubmarina da NATO, o exercício Dynamic Mongoose 2026, que decorre no Mar da Noruega sob liderança da NATO Maritime Command, até 30 de maio.

“O Dynamic Mongoose reúne navios de superfície, submarinos, aeronaves e helicópteros de dez nações aliadas“, e visa “reforçar a capacidade da NATO para detetar, dissuadir e neutralizar ameaças subaquáticas numa região estrategicamente relevante, marcada pela contínua atividade submarina russa”, refere o Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, em comunicado.

A Marinha integra o dispositivo aliado com o submarino NRP Tridente e a fragata NRP D. Francisco de Almeida, e a Força Aérea participa do exercício militar com uma aeronave P-3C CUP+ Orion.

O submarino nacional NRP Tridente participa no âmbito da operação Brilliant Shield da NATO, integrando missões de vigilância e segurança marítima, bem como atividades do Fleet Operational Standards and Training (FOST), da Royal Navy, a Marinha Real britânica.

A fragata NRP D. Francisco de Almeida encontra-se igualmente integrada na operação Brilliant Shield, assegurando missões de vigilância e monitorização no Mar Báltico e Atlântico Norte, reforçando a presença avançada da NATO em áreas estratégicas da Aliança.

Já a aeronave P-3C CUP+ Orion tem como objetivo reforçar as capacidades de vigilância marítima e guerra antissubmarina durante o exercício, contribuindo para a deteção e acompanhamento de contactos subaquáticos.

A participação simultânea dos dois ramos “evidencia a capacidade nacional de projeção integrada de meios navais e aéreos no quadro das operações e exercícios da NATO, reforçando o compromisso de Portugal com a defesa coletiva da Aliança Atlântica e com a segurança do Atlântico Norte”, refere ainda o Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Veja aqui mais imagens do exercício Dynamic Mongoose 2026 da NATO.