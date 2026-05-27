Defesa

Marinha e Força Aérea em exercício antissubmarinos NATO

  • eRadar
  • 14:34

Portugal está a participar num exercício de guerra antissubmarina da NATO no Mar da Noruega. A Marinha nacional integra o dispositivo com uma fragata e um submarino e a Força Aérea com uma aeronave.

Portugal no exercício Dynamic Mongoose 2026, um dos mais relevantes exercícios de guerra antissubmarina da NATO, que decorre no Mar da Noruega entre os dias 17 e 30 de maio.

Portugal está a participar “num dos mais relevantes exercícios” de guerra antissubmarina da NATO, o exercício Dynamic Mongoose 2026, que decorre no Mar da Noruega sob liderança da NATO Maritime Command, até 30 de maio.

“O Dynamic Mongoose reúne navios de superfície, submarinos, aeronaves e helicópteros de dez nações aliadas“, e visa “reforçar a capacidade da NATO para detetar, dissuadir e neutralizar ameaças subaquáticas numa região estrategicamente relevante, marcada pela contínua atividade submarina russa”, refere o Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, em comunicado.

A Marinha integra o dispositivo aliado com o submarino NRP Tridente e a fragata NRP D. Francisco de Almeida, e a Força Aérea participa do exercício militar com uma aeronave P-3C CUP+ Orion.

Portugal no exercício Dynamic Mongoose 2026, um dos mais relevantes exercícios de guerra antissubmarina da NATO, que decorre no Mar da Noruega entre os dias 17 e 30 de maio.

O submarino nacional NRP Tridente participa no âmbito da operação Brilliant Shield da NATO, integrando missões de vigilância e segurança marítima, bem como atividades do Fleet Operational Standards and Training (FOST), da Royal Navy, a Marinha Real britânica.

A fragata NRP D. Francisco de Almeida encontra-se igualmente integrada na operação Brilliant Shield, assegurando missões de vigilância e monitorização no Mar Báltico e Atlântico Norte, reforçando a presença avançada da NATO em áreas estratégicas da Aliança.

Já a aeronave P-3C CUP+ Orion tem como objetivo reforçar as capacidades de vigilância marítima e guerra antissubmarina durante o exercício, contribuindo para a deteção e acompanhamento de contactos subaquáticos.

A participação simultânea dos dois ramos “evidencia a capacidade nacional de projeção integrada de meios navais e aéreos no quadro das operações e exercícios da NATO, reforçando o compromisso de Portugal com a defesa coletiva da Aliança Atlântica e com a segurança do Atlântico Norte”, refere ainda o Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Veja aqui mais imagens do exercício Dynamic Mongoose 2026 da NATO.

  • Portugal no exercício Dynamic Mongoose 2026, um dos mais relevantes exercícios de guerra antissubmarina da NATO, que decorre no Mar da Noruega entre os dias 17 e 30 de maio.
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