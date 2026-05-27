Energia

Mau tempo. ERSE ameaça empresas de energia com sanções

  • Lusa
  • 15:12

Pedro Verdelho diz que caso a proibição de faturação não tenha sido cumprida na primeira fatura, existe "uma obrigação de ser aplicado um crédito na segunda fatura".

O presidente da ERSE disse esta terça-feira que o regulador acionará o regime sancionatório se forem detetados incumprimentos das medidas de proteção dos consumidores afetados pela tempestade Kristin.

“Não sendo cumprido, e tendo esse conhecimento, naturalmente o regime sancionatório será acionado”, afirmou Pedro Verdelho, presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), numa audição na Comissão de Ambiente e Energia, requerida pela Iniciativa Liberal, sobre a reposição de energia elétrica após a tempestade Kristin.

Em causa estão medidas aprovadas pela ERSE para proteger os consumidores afetados, incluindo a proibição de interrupções em baixa tensão, a suspensão da faturação dos encargos de potência das tarifas de acesso às redes e a proibição de estimativas de consumos.

Segundo Pedro Verdelho, caso a proibição de faturação não tenha sido cumprida na primeira fatura, existe “uma obrigação de ser aplicado um crédito na segunda fatura”.

Havendo incumprimentos das regras que foram definidas […] haverá uma atuação em conformidade”, advertiu.

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