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MO celebra 30 anos com MOckumentary no Instagram

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O conceito criativo foi desenvolvido internamente pela equipa da MO, com apoio da agência Nossa e da produtora Tartarugas e Crocodilos no desenvolvimento e produção da campanha.

A MO assinala os seus 30 anos com o “MOckumentary”, uma minissérie publicada no Instagram da marca de moda que leva os bastidores do processo criativo para o centro da narrativa. O objetivo foi fugir ao formato tradicional de campanha comemorativa.

Ao longo de três episódios, a série acompanha, de forma ficcional, o desenvolvimento da própria campanha de aniversário da marca, entre reuniões, brainstorms, provas de roupa e dinâmicas de equipa. “O tom mantém-se consistente ao longo de toda a narrativa — próximo, informal e assumidamente auto-irónico”, explica a marca, em comunicado.

O conceito criativo, desenvolvido internamente pela equipa da MO, recorre à linguagem do mockumentary para retratar o quotidiano criativo e as dinâmicas entre equipas. A campanha contou com o apoio da agência Nossa e da produtora Tartarugas e Crocodilos no desenvolvimento e produção.

A minissérie reúne colaboradores de diferentes equipas da MO e conta ainda com participações de Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, e Madalena Abecasis.

Queríamos assinalar os 30 anos da MO de uma forma mais próxima da cultura e da linguagem que hoje vive nas redes sociais. O MOckumentary nasce dessa vontade de comunicar com humor, autenticidade e alguma auto-ironia, sem cair no registo clássico de campanha comemorativa”, afirma Ana Calheiros Lobo, diretora de marketing da MO.

O último episódio termina ainda com a apresentação de uma coleção comemorativa dos 30 anos da MO, disponível exclusivamente online e em edição limitada, composta por sweatshirts, meias e tote bags desenvolvidas para assinalar a data. Com o mote “We look good together”, esta coleção surge como uma homenagem à ligação construída entre a MO e quem a veste ao longo das últimas três décadas.

A celebração dos 30 anos inclui ainda uma colaboração com a Ach. Brito, histórica saboaria portuguesa fundada no Porto em 1918. Desta parceria nasce um sabonete exclusivo, disponível exclusivo online.

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