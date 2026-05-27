Montenegro considera contributo de Seguro “válido”, mas garante que PTRR responde aos desafios

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu que a avaliação do Presidente da República sobre a resposta do Governo às tempestades é “muito” válido, mas que as principais críticas têm resposta no PTRR, o plano Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência.

“Bem sabendo nós que começou por não correr tudo bem”, admitiu o primeiro-ministro durante o debate quinzenal no Parlamento, em resposta à interpelação do Chega, atribuindo, contudo, essas falhas ao caráter inédito do fenómeno climático.

Neste sentido, considerou que “as palavras do relatório da Presidência Aberta são muito válidas”, e o seu “contributo é muito válido”, e sublinhou que “está praticamente tudo incluído e em implementação no PTRR”, salientando que o programa “é sempre suscetível de reprogramação e recalendarização”.

No sábado, foi conhecido – embora ainda não divulgado oficialmente – o relatório da Presidência Aberta na Zona Centro do país, realizada por António José Seguro entre 6 e 10 de abril às zonas afetadas pelas tempestades, no qual o Presidente da República considera que as consequências do mau tempo que atingiu o país no início do ano exigem que “se acelerem apoios, se clarifiquem medidas” e se melhore a coordenação entre entidades no terreno.

Montenegro recordou ainda que o Executivo falou com o Presidente da República, os partidos políticos e as universidades na preparação do novo PTRR, de forma a encontrar respostas para os problemas identificados. E sobre a resposta de emergência e a recuperação dos territórios mais afetados pelas tempestades, o primeiro-ministro defendeu que o Governo esteve “muito presente, muito próximo” das populações, destacando também a “qualidade, competência e dedicação” dos agentes locais, incluindo os autarcas.

O primeiro-ministro garantiu ainda que os apoios às empresas já cobriram “mais de 90% das candidaturas apresentadas” e que a maioria dos casos está decidida.

Luís Montenegro garantiu ainda que o Governo não é daqueles que “disparam primeiro e pensam a seguir” nem que “opinam com excesso de velocidade, sem ponderar”, assegurando que o Executivo procura tomar decisões da forma mais “consequente” possível.

“O Governo não governa a pensar em sondagens. Governa a pensar no país, na vida das pessoas, na vida das empresas e competividade”, disse.