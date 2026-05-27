Mota-Engil na corrida à concessão rodoviária da Rota dos Sertões no Brasil

A Mota-Engil, em consórcio com a Odebrecht, apresentou uma proposta para a concessão rodoviária designada por Rota dos Sertões, no Brasil, que vai a leilão na quinta-feira, dia 28 de maio, noticiou a CNN Brasil no início da semana e avançou esta quarta-feira o Jornal de Negócios. Outros dois agrupamentos estão na corrida ao trecho de 502 quilómetros de extensão entre a Bahia e Pernambuco.

A concessão terá a duração de 30 anos, estando previstos investimentos de cerca de 755 milhões de euros (4,41 mil milhões de reais) que visam a recuperação do pavimento, a ampliação de capacidade e a modernização operacional.

A Odebrecht (agora Novonor) — que integra o consórcio com a construtora portuguesa através da Nova Infra Invest — regressa, assim, aos leilões de concessões federais de rodovias, procurando voltar ao setor após ter vendido os seus ativos rodoviários na sequência da Operação Lava Jato.

As restantes propostas foram entregues pelo agrupamento da Yvy Capital, gestora criada em 2023 pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, e pelo consórcio dos grupos Aspen e DMDL, que atuam nos setores de engenharia e infraestruturas, mas ainda não gerem concessões rodoviárias.

No âmbito da concessão, algumas das obras previstas são 108 quilómetros de duplicações de vias, a construção de faixas adicionais, passagens pedonais, áreas de paragem e descanso, e uma variante rodoviária. O vencedor do leilão também ficará responsável pelos serviços de operação, manutenção e recuperação da rodovia.

O critério do leilão será o menor valor da tarifa de portagem, associado a contribuições financeiras em função do desconto apresentado.