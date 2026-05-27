Oxy Capital compra 49% de empresas de Mário Vieira da Silva em Leiria

A Autoridade da Concorrência (AdC) foi notificada em 19 de maio da aquisição da PerfilDoor e da Progressimplacável pela Oxy Capital e por Mário Paulo Vieira da Silva, informou esta quarta-feira o regulador.

“A operação de concentração consiste na aquisição, pelo Oxy Capital IV, Fundo de Capital de Risco Fechado, gerido pela Oxy Capital SGOIC, S.A. (‘Oxy Capital’), em conjunto com Mário Paulo Vieira da Silva, do controlo sobre a PerfilDoor – Componentes para Carpintaria, Lda. (‘PefilDoor’) e a Progressimplacável – Unipessoal, Lda (‘Progressimplacável’)”, lê-se na informação divulgada.

A Oxy Capital é uma sociedade gestora de fundos de investimento, que atua na identificação, análise e estruturação de oportunidades de investimento.

As empresas detidas pela Oxy Capital estão ativas em áreas de atividade como comércio a retalho de artigos de vestuário, transformação e comercialização de produtos do mar, ginásios e fitness, extração e processamento de matérias-primas, entre outros. A sociedade de private equity é acionista do grupo Starfoods, holding de restauração que agrega a Loja das Sopas, o Selfish, a Companhia e o Basílico, mas também do Hotel Quinta das Lágrimas e do Casino de Tróia.

Já Mário Paulo Vieira da Silva exerce a atividade através das empresas-alvo. Em declarações ao Jornal de Negócios, o empresário de 56 anos afirma que alienou uma posição minoritária de 49% do capital das duas fábricas a um fundo de investimento liderado por Miguel Lucas. “Eu e a minha filha, Eduarda Joaquim, mantemos o controlo, com 51%, passando o restante a ser detido pela Oxy Capital”, afirmou, justificando que foi “por opção estratégica”, mas sem dar informações sobre o valor da transação.

A PerfilDoor é especializada na produção e comercialização de componentes para carpintaria, desenvolvendo a atividade sobretudo ao nível do fabrico e fornecimento a distribuidores de materiais de construção e clientes profissionais do setor da construção e do mobiliário.

A Progressimplacável está ativa no fabrico de mobiliário para escritório e comércio, bem como na comercialização de mobiliário e na realização de trabalhos de carpintaria para a construção.

Agora, quaisquer observações sobre a operação devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo de 10 dias úteis. “Quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa devem identificar o interessado e indicar o respetivo endereço postal, email e nº de telefone. Se aplicável, as observações devem ser acompanhadas de uma versão não confidencial, bem como da fundamentação do seu caráter confidencial, sob pena de serem tornadas públicas”, informa a AdC.