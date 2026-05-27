Pedro António x José Soares: A importância do sono para os gestores de topo

O Festival ECO, que decorre esta quarta-feira no CCB em Lisboa, marca o arranque das celebrações do 10.º aniversário do ECO com um festival de ideias, cultura, encontros e jornalismo ao vivo, reunindo leitores, parceiros e protagonistas de diferentes áreas num encontro que cruza economia, política, cultura, liderança e inovação

O Grupo Ageas lançou há cerca de sete meses um programa interno para capacitar gestores de topo “como se fossem atletas”. Quem o explica é Pedro António, administrador executivo da seguradora que esteve esta manhã no Festival ECO, onde participou no segundo painel do dia.

Atualmente, a seguradora tem cerca de 80 trabalhadores envolvidos neste programa que, apesar de ainda estar “numa fase inicial”, deverá apresentar resultados progressivos através de “disciplina e rotina”, à semelhança do que acontece no atletismo. A iniciativa, que abrange também grupos de gestão de topo, pretende dotar as equipas com “o ponto certo da performance para que consigam uma base de performance constante”, explicou Pedro António.

José Soares, professor catedrático e especialista em performance, é um dos rostos envolvidos neste programa de capacitação dos trabalhadores da Ageas e explicou que o conceito de performance surge da necessidade de olhar para todas as pessoas “como se fossem atletas”.

“Em 2008, numa conferência, numa reunião de sócios da Deloitte, fui fazer uma sessão sobre a fadiga e pensei: porque é que não olho para estas pessoas como atletas? E, a partir daí, comecei a pensar que qualquer uma destas pessoas que está nesta sala acorde e tenha a performance de um atleta”, sublinhou José Soares. O professor explicou ainda que, num grupo de 71 pessoas, foram realizadas cerca de 230 reuniões individuais, tendo existido apenas sete adiamentos. Segundo José Soares, este nível de adesão demonstra o grau de comprometimento dos participantes com o programa.

Os perfis

Pedro António é Chief Future Officer da Ageas Portugal, sendo responsável pela transformação digital da empresa . Acumula esta função com a de membro do conselho de administração e da comissão executiva de todas as sociedades que compõem o grupo, que registou um volume de negócios de 18,5 mil milhões de euros em 2025 e um resultado líquido operacional de 1,124 milhões. Acumula cerca de três décadas de experiência, tendo sido sócio-gerente da consultora BearingPoint e ainda sócio da PwC.

. Acumula esta função com a de membro do conselho de administração e da comissão executiva de todas as sociedades que compõem o grupo, que Acumula cerca de três décadas de experiência, tendo sido sócio-gerente da consultora BearingPoint e ainda sócio da PwC. José Soares é professor catedrático na Universidade do Porto e conta com mais de 35 anos de experiência no campo da fisiologia da performance. Especialista na otimização do desempenho humano em contexto desportivo e corporativo, é Scientific Lead do projeto FUEL da Deloitte Portugal. É também fisiologista e consultor científico no Motor & Sport Institute e foi fisiologista do Boavista Futebol Clube entre 1998 e 2007. É autor de mais de 60 artigos científicos e seis livros, e ainda orador convidado em mais de 200 conferências internacionais.

O momento de humor

O especialista em performance recorreu a um exemplo concreto, em tom descontraído, para relacionar o álcool com a recuperação das pessoas. “Este exemplo do álcool é muito engraçado. Quando dizem que um ou dois copos de vinho tinto fazem bem ao coração, digo mais: vale mais comer, ou até cheirar, uma cenoura, que tem mais antioxidantes”, contou, arrancando algumas gargalhadas da plateia.

O momento de tensão

Pedro António admitiu ter sentido o impacto do “desgaste profissional” acumulado ao longo de mais de 30 anos de carreira, num dos momentos mais pessoais do painel. “Olhava para mim com os olhos do passado, o jovem atleta lá atrás. Quando saíram os resultados das análises, percebi que já não sou jovem e que há muita coisa que tinha de mudar”, confessou.

A ideia para o futuro

Pedro António defendeu a importância de hábitos consistentes de descanso e exercício físico para melhorar a performance dos gestores e garantir maior longevidade profissional. O responsável explicou que o programa interno da Ageas, inspirado na preparação dos atletas, pretende dar aos profissionais “instrumentos para o dia-a-dia”, permitindo-lhes estar mais presentes e preparados para liderar equipas.

Entre as principais aprendizagens retiradas do programa, Pedro António destacou o impacto do sono na capacidade de liderança. “Mais do que as horas que dormimos, é a consistência do sono”, afirmou, sublinhando a importância de manter horários regulares e de garantir qualidade no descanso. O gestor salientou ainda a relevância do sono REM e do exercício físico para quem desempenha funções de elevada exigência, admitindo que o desgaste acumulado ao longo da carreira o levou a repensar vários hábitos pessoais.

As frases

Levámos o programa a tudo o que era gestão de topo da companhia, [para provocar uma] mudança de mentalidade e começarmos a ver um conjunto de boas práticas no dia-a-dia das pessoas. Aquela história do herói-corporativo que está 24/7 disponível, a 200 à hora, normalmente dá asneira. Pedro António Administrador executivo da Ageas Portugal