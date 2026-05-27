Podcast Simplifica

BRANDS' ECO Podcast “Simplifica”, sobre a transformação digital na Segurança Social, estreia a 29 de maio

  • ECO
  • 8:00

O objetivo é explicar os novos serviços digitais da Segurança Social, através de cinco episódios sobre simplificação, inovação e menos burocracia.

O podcast “Simplifica”, desenvolvido em parceria entre a Segurança Social e o ECO, estreia a 29 de maio, data em que se assinala o aniversário do Instituto de Informática da Segurança Social.

O podcast “Simplifica”, desenvolvido em parceria entre a Segurança Social e o ECO, estreia a 29 de maio

Ao longo de cinco episódios, o podcast vai dar a conhecer os novos serviços digitais da Segurança Social e mostrar como a transformação digital está a simplificar processos, reduzir burocracia e aproximar cidadãos e empresas dos serviços públicos.

Entre os temas em destaque estão a simplificação do ciclo contributivo, os simuladores digitais, os novos canais de pagamento, a Segurança Social proativa e os bastidores da inovação tecnológica, através da “Bolsa de Pioneiros Digitais”, uma rede de cidadãos e empresas que testa novas funcionalidades antes do lançamento oficial. O ciclo culmina com uma talk no Estúdio ECO.

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