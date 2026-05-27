Portugueses trabalham mais horas por semana do que a média da União Europeia
Trabalhadores portugueses cumprem, em média, 37,4 horas de trabalho por semana. É mais do que a média europeia de 35,9 horas, mas fica longe tanto do topo, como da base da tabela.
Os trabalhadores portugueses fizeram, em média, 37,4 horas de trabalho por semana ao longo do último ano, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat. Portugal está assim acima da média da União Europeia (UE), mas relativamente afastado do topo da tabela, já que na Grécia a semana de trabalho média foi de 39,6 horas.
“Em 2025, as horas de trabalho efetivamente trabalhadas por semana na UE por trabalhadores a tempo inteiro e parcial (com idades dos 20 aos 64 anos) nos seus empregos principais foram, em média, 35,9, abaixo das 36,9 horas de 2015“, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.
Entre os vários países que compõem o bloco comunitário, é a Grécia o Estado-membro com a semana de trabalho mais longa (39,6 horas, em média), seguindo a Bulgária e a Polónia (ambos 38,7 horas) e a Lituânia (38,4 horas).
Em contraste, os Países Baixos registaram a semana de trabalho média mais curta, entre os países da União Europeia. Também na base da tabela, estão a Dinamarca e a Alemanha (ambos 33,9 horas) e a Áustria (34 horas).
E Portugal? Por cá, os trabalhadores cumpriram, em média, 37,4 horas por semana, o que coloca o país acima da média europeia, mas longe tanto do topo, como da base da tabela.
Já quanto às diferenças entre os setores, o Eurostat indica que as ocupações com as horas de trabalho mais longas estão ligadas à agricultura, florestas e pescas. Do outro lado da tabela, as semanas de trabalho mais curtas da UE estão associadas, por exemplo, a trabalhadores da limpeza, como mostra o gráfico acima.
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