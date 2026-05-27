Portugueses trabalham mais horas por semana do que a média da União Europeia

Os trabalhadores portugueses fizeram, em média, 37,4 horas de trabalho por semana ao longo do último ano, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat. Portugal está assim acima da média da União Europeia (UE), mas relativamente afastado do topo da tabela, já que na Grécia a semana de trabalho média foi de 39,6 horas.

“Em 2025, as horas de trabalho efetivamente trabalhadas por semana na UE por trabalhadores a tempo inteiro e parcial (com idades dos 20 aos 64 anos) nos seus empregos principais foram, em média, 35,9, abaixo das 36,9 horas de 2015“, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.

Entre os vários países que compõem o bloco comunitário, é a Grécia o Estado-membro com a semana de trabalho mais longa (39,6 horas, em média), seguindo a Bulgária e a Polónia (ambos 38,7 horas) e a Lituânia (38,4 horas).

Em contraste, os Países Baixos registaram a semana de trabalho média mais curta, entre os países da União Europeia. Também na base da tabela, estão a Dinamarca e a Alemanha (ambos 33,9 horas) e a Áustria (34 horas).

E Portugal? Por cá, os trabalhadores cumpriram, em média, 37,4 horas por semana, o que coloca o país acima da média europeia, mas longe tanto do topo, como da base da tabela.

Já quanto às diferenças entre os setores, o Eurostat indica que as ocupações com as horas de trabalho mais longas estão ligadas à agricultura, florestas e pescas. Do outro lado da tabela, as semanas de trabalho mais curtas da UE estão associadas, por exemplo, a trabalhadores da limpeza, como mostra o gráfico acima.