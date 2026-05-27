Preço do cabaz alimentar desce pela terceira semana consecutiva. Custa 257,33 euros

O cabaz alimentar monitorizado pela Deco Proteste custa esta semana 257,33 euros, menos 1,50 euros que na semana anterior. Trata-se da terceira semana consecutiva, este ano, em que o cabaz regista uma descida, embora, desde o início de 2025, acumule ainda uma subida de 15,51 euros.

Há um ano, era possível comprar exatamente os mesmos 63 produtos por menos 18,06 euros (menos 7,55%), segundo os dados da organização de defesa do consumidor.

Entre os produtos cujo preço mais aumentou percentualmente na última semana, no período de 20 de maio a 27 de maio, destacam-se os cereais integrais (+18% para para 4,10 euros), o carapau (+11% para 6,34 euros) e a alface frisada (+10% para 2,56 euros).

Face ao mesmo período do ano passado, as maiores subidas registam-se no robalo (+35%), na couve-coração (+32%) e nos brócolos (+29%).

A análise mostra ainda que, no início de 2022 — quando a organização de defesa do consumidor começou a acompanhar a evolução destes preços — era possível comprar exatamente os mesmos 63 produtos por menos 69,63 euros, uma diferença de 37,10%.

A Deco Proteste destaca que, desde o início desta análise, a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais registaram-se na carne de novilho para cozer (125% para 13,08 euros/kg), ovos (84% para 2,10 euros) e couve-coração (80% para 1,79 euros/kg).