Preço do cabaz alimentar desce pela terceira semana consecutiva. Custa 257,33 euros
O preço do cabaz alimentar desce para 257,33 euros. Ainda assim, desde o início do ano, aumentou 15,51 euros.
O cabaz alimentar monitorizado pela Deco Proteste custa esta semana 257,33 euros, menos 1,50 euros que na semana anterior. Trata-se da terceira semana consecutiva, este ano, em que o cabaz regista uma descida, embora, desde o início de 2025, acumule ainda uma subida de 15,51 euros.
Há um ano, era possível comprar exatamente os mesmos 63 produtos por menos 18,06 euros (menos 7,55%), segundo os dados da organização de defesa do consumidor.
Entre os produtos cujo preço mais aumentou percentualmente na última semana, no período de 20 de maio a 27 de maio, destacam-se os cereais integrais (+18% para para 4,10 euros), o carapau (+11% para 6,34 euros) e a alface frisada (+10% para 2,56 euros).
Face ao mesmo período do ano passado, as maiores subidas registam-se no robalo (+35%), na couve-coração (+32%) e nos brócolos (+29%).
A análise mostra ainda que, no início de 2022 — quando a organização de defesa do consumidor começou a acompanhar a evolução destes preços — era possível comprar exatamente os mesmos 63 produtos por menos 69,63 euros, uma diferença de 37,10%.
A Deco Proteste destaca que, desde o início desta análise, a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais registaram-se na carne de novilho para cozer (125% para 13,08 euros/kg), ovos (84% para 2,10 euros) e couve-coração (80% para 1,79 euros/kg).
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Preço do cabaz alimentar desce pela terceira semana consecutiva. Custa 257,33 euros
{{ noCommentsLabel }}