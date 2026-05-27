Presidente ucraniano pediu a Trump mísseis para travar ataques russos
Volodymyr Zelensky pediu ao homólogo norte-americano, Donald Trump, o fornecimento de mais mísseis para os sistemas de defesa aérea Patriot para travar os mísseis balísticos russos.
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu ao homólogo norte-americano, Donald Trump, o fornecimento de mais mísseis para os sistemas de defesa aérea Patriot, numa carta divulgada esta quarta-feira.
Zelensky solicitou ajuda para que a Ucrânia possa receber uma “ferramenta de proteção vital contra o terror russo”, como descreveu na missiva com data de terça-feira.
Trata-se dos mísseis Patriot PAC-3 e sistemas adicionais, precisou na carta endereçada a Trump, a que teve acesso a agência de notícias France-Presse (AFP). O armamento destina-se a “travar os mísseis balísticos russos e outros ataques de mísseis” contra o território ucraniano, referiu.
A Rússia intensificou nos últimos dias os ataques contra a Ucrânia, que invadiu em fevereiro de 2022, e utilizou mesmo um míssil hipersónico capaz de transportar uma ogiva nuclear.
A campanha, que Moscovo alega ser de retaliação a um ataque ucraniano contra uma escola na região ocupada de Lugansk, foi denunciada na terça-feira na ONU por vários países, incluindo Portugal.
O chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, revelou na terça-feira que o homólogo russo, Serguei Lavrov, o avisou de que Kiev se ia tornar numa cidade muito perigosa.
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