Provas de 4.º e 6.º ano começam hoje com escolas prontas para o formato digital

As provas de monitorização da aprendizagem (ModA), realizadas pelos alunos dos 4.º e 6.º anos, arrancam hoje e os diretores acreditam que as escolas estão preparadas para implementar o formato digital.

“Temos a aprendizagem do ano passado e as provas-ensaio também ajudaram a verificar o que estava menos bem”, disse à Lusa o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

O calendário arranca com a prova de Educação Artística (disciplina rotativa avaliada este ano), dirigida aos alunos do 4.º ano, e que poderá ser realizada entre 27 de maio e 09 de junho.

À semelhança do ano passado, as provas ModA serão feitas em formato digital, que os alunos e as escolas testaram em abril, durante as provas-ensaio.

Na altura, o presidente da ANDAEP relatou problemas de conectividade em algumas escolas e outras falhas técnicas, mas, na véspera da primeira prova oficial, Filinto Lima disse à Lusa acreditar que as dificuldades foram ultrapassadas.

“Estou convencido de que, globalmente, as escolas estão preparadas para este tipo de provas, com as contingências que se conhecem”, disse o representante dos diretores escolares, referindo-se à greve geral marcada para 03 de junho, data da prova de Português do 6.º ano.

Questionado sobre as escolas localizadas nas zonas afetadas pelas tempestades, em janeiro e fevereiro, Filinto Lima disse que também nesses casos as provas-ensaio permitiram identificar eventuais falhas, entretanto corrigidas.

Na Marinha Grande (distrito de Leiria), as falhas de comunicação já foram ultrapassadas e, logo em abril, as provas-ensaio decorreram com normalidade, relatou Cesário Silva, diretor do agrupamento de escolas Marinha Grande Poente.

Na sexta-feira, as provas ModA prosseguem com a prova de Inglês do 6.º ano e são retomadas na terça-feira pelos alunos mais novos, do 4.º ano, com as provas de Português.

Na quarta-feira, dia 03 de junho, para quando está agendada a greve geral, os alunos do 6.º ano realizam as provas de Português, seguindo-se as provas de Matemática do 4.º ano, no dia 05, e do 6.º ano, no dia 08 de junho.