PS acusa Governo de teimosia na inflação, Montenegro lembra opções de Costa

O secretário-geral do PS acusou esta quarta-feira o Governo de teimosia ao não mitigar os efeitos da inflação, mas o primeiro-ministro invocou a necessidade de prudência e que o executivo de Costa demorou um ano para tomar medidas.

Estas posições foram trocadas entre José Luís Carneiro e Luís Montenegro no debate quinzenal, no Parlamento, após o líder dos socialistas advertir que Portugal é um dos países da União Europeia que regista maior subida da inflação.

José Luís Carneiro considerou insuficientes as medidas de mitigação da inflação até agora tomadas pelo Governo e apontou dados sobre subidas elevadas dos custos ao nível de bens alimentares não transformados, ou nos setores dos combustíveis (gasóleo e gasolina), rendas ou habitação.

“Desde que tomou posse, aumentou os impostos sobre os combustíveis e os portugueses estão a pagar as suas decisões. Até quando vai manter esta insensibilidade e esta teimosia?“, perguntou.

Luís Montenegro respondeu que o último executivo de António Costa também se deparou com uma conjuntura de alta da inflação a partir de 2022, após a pandemia da covid-19 e na sequência da intervenção militar russa na Ucrânia.

“O Governo socialista, do qual o senhor deputado [José Luís Carneiro] fez parte teve uma taxa de inflação mais do dobro do que a atual e demorou mais de um ano a tomar medidas. Medidas que agora o PS reclama que sejam tomadas numa semana“, reagiu.

De acordo com Luís Montenegro, esse Governo socialista, como atual, perante este fenómeno da inflação, procuraram responderam com prudência”.

“É isso que estamos a fazer com sentido de responsabilidade”, sustentou.