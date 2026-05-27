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Sandra Alvarez vai ser a nova diretora executiva da APAP

Antiga diretora-geral da PHD vai suceder a Sofia Barros, que anunciou em janeiro que se ia reformar, na liderança da Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing.

Sandra Alvarez, Managing Director PHD Media, em entrevista ao ECO - 08JUN22
Sandra Alvarez, Managing Director PHD MediaHugo Amaral/ECO

Sandra Alvarez, até ao final de abril diretora-geral da PHD, vai ser a nova diretora executiva da APAP – Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing, sabe o +M.

A profissional vai suceder a Sofia Barros, que anunciou em janeiro que se ia reformar. A informação foi avançada no LinkedIn por António Roquette, presidente da associação, que iniciou na altura a procura de um sucessor. Sofia Barros era secretária-geral da APAP desde 2008 e, nos 12 anos anteriores, foi CEO da Leo Burnett.

“A Sofia Barros, profissional de reconhecido mérito, entendeu que chegou o momento de iniciar uma nova etapa da sua vida, dedicada a projetos pessoais e a novas experiências. Nesse contexto, cessará funções como secretária-geral da APAP, dando início a uma reforma amplamente merecida, após um percurso profissional marcado pelo compromisso, competência e dedicação à Associação e à indústria”, avançava o também CEO da Uzina.

Quem quiser apresentar candidatura “à exigente missão de suceder a Sofia Barros, trabalhando sob a orientação de um conjunto de CEO’s fortemente empenhados em fortalecer a nossa indústria, tornando-a mais preparada, mais reconhecida e valorizada pelo contributo fundamental que representa para a economia, para o PIB e, em particular, para o desenvolvimento das marcas em Portugal”, podia então enviar a candidatura para a ainda secretária-geral da associação.

Será então esta a nova função de Sandra Alvarez, que continuará assim no mercado da publicidade, mas agora na associação que representa as agências.

O +M avançou no final de abril que Sandra Alvarez ia deixar o Grupo Omnicom, onde era general manager da PHD Portugal. Também de saída estaria Rui Freire, que liderava a Initiative em Portugal. Estas movimentações nas agências de meios do grupo decorrem de uma reestruturação global da rede e não estão relacionadas com o desempenho da operação nacional, que se mantém sustentável, explicavam na altura.

 

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