Seguradoras

Seguradora canadiana Intact está a avaliar compra da britânica Hiscox

A líder em seguros Não Vida no Canadá está a avaliar a compra da seguradora Hiscox que, para além da operação comercial, tem um hub de 600 pessoas baseado em Lisboa a trabalhar para toda a Europa.

A Intact Financial Corporation, maior seguradora de seguros Não Vida do Canadá, está a avaliar a aquisição da seguradora britânica Hiscox revelou o jornal britânico Insurance Business, citando fontes do mercado de Londres.

A Intact, com sede em Toronto, tem uma operação nos ramos de seguros pessoais e comerciais e tem vindo a desenvolver uma plataforma internacional de seguros especializados. Em 2021, adquiriu as operações canadianas, britânicas e internacionais do RSA Insurance Group, numa transação conjunta com a Tryg A/S, ficando com as entidades britânicas e internacionais do RSA e reforçando a sua rede de especialidade sediada em Londres.

Desde então, o grupo continuou a investir no negócio comercial no Reino Unido, incluindo a aquisição, em 2023, das operações de seguros comerciais distribuídas por corretores do Direct Line Group. No Canadá é líder em seguro automóvel e em seguros de propriedade/habitação, o que lhe dá a liderança nos ramos Não Vida com cerca de 20% de quota de mercado.

A Intact tem capital muito disperso em bolsa, sendo que os maiores acionistas têm menos de 1% do capital. Tem um valor de mercado do equivalente em dólares canadianos a 30 mil milhões de euros, com maior parte do seu negócio obtido no Canadá.

Hiscox tem vasta operação em Portugal

Já a Hiscox conseguiu vendas globais de 3,4 mil milhões de euros em 2025 e tem um valor bolsista de 6,7 mil milhões.

Em Portugal tem uma operação comercial, direta desde 2025, de linhas especializadas, após ter sido representada pela MGA Innovarisk.

No entanto, a sua presença é mais vasta. A Hiscox tem um grande centro operacional em Lisboa no edifício Atrium Saldanha onde trabalham cerca de 600 colaboradores operações que asseguram tecnologia, gestão de sinistros e suporte à subscrição para toda a Europa.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Seguradora canadiana Intact está a avaliar compra da britânica Hiscox

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Hiscox Portugal reforça área comercial com Nicole Cardoso

ECO Seguros,

A reportar diretamente a Emérico Gonçalves, Diretor Comercial da empresa em Portugal, Nicole Cardoso passa a integrar a área de Sales da seguradora.