Seguradora canadiana Intact está a avaliar compra da britânica Hiscox

A Intact Financial Corporation, maior seguradora de seguros Não Vida do Canadá, está a avaliar a aquisição da seguradora britânica Hiscox revelou o jornal britânico Insurance Business, citando fontes do mercado de Londres.

A Intact, com sede em Toronto, tem uma operação nos ramos de seguros pessoais e comerciais e tem vindo a desenvolver uma plataforma internacional de seguros especializados. Em 2021, adquiriu as operações canadianas, britânicas e internacionais do RSA Insurance Group, numa transação conjunta com a Tryg A/S, ficando com as entidades britânicas e internacionais do RSA e reforçando a sua rede de especialidade sediada em Londres.

Desde então, o grupo continuou a investir no negócio comercial no Reino Unido, incluindo a aquisição, em 2023, das operações de seguros comerciais distribuídas por corretores do Direct Line Group. No Canadá é líder em seguro automóvel e em seguros de propriedade/habitação, o que lhe dá a liderança nos ramos Não Vida com cerca de 20% de quota de mercado.

A Intact tem capital muito disperso em bolsa, sendo que os maiores acionistas têm menos de 1% do capital. Tem um valor de mercado do equivalente em dólares canadianos a 30 mil milhões de euros, com maior parte do seu negócio obtido no Canadá.

Hiscox tem vasta operação em Portugal

Já a Hiscox conseguiu vendas globais de 3,4 mil milhões de euros em 2025 e tem um valor bolsista de 6,7 mil milhões.

Em Portugal tem uma operação comercial, direta desde 2025, de linhas especializadas, após ter sido representada pela MGA Innovarisk.

No entanto, a sua presença é mais vasta. A Hiscox tem um grande centro operacional em Lisboa no edifício Atrium Saldanha onde trabalham cerca de 600 colaboradores operações que asseguram tecnologia, gestão de sinistros e suporte à subscrição para toda a Europa.