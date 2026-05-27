Seguradora GamaLife vai distribuir 70 milhões em dividendos

A seguradora GamaLife apresentou um lucro líquido de 32,6 milhões de euros em 2025, metade do registado em 2024, no que foi o quinto exercício financeiro consecutivo com resultados positivos.

Segundo o relatório anual, publicado esta quarta-feira, o rácio de solvência subiu de 246% para 270% no final do ano passado, apesar de a seguradora Vida pretender canalizar 70 milhões de euros para o seu acionista, o gestor de fundos Apax Partners.

A Gamalife destaca da sua atividade em 2025:

O lucro do ano foi afetado por uma r edução nos ativos por impostos diferidos na sequência da redução das taxas de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas em Portugal;

na sequência da redução das taxas de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas em Portugal; Os l ucros antes de impostos, ascenderam a 65,1 milhões de euros, abaixo dos 72,0 milhões de euros registados em 2024. O resultado normalizado antes de impostos da empresa foi de 56,4 milhões de euros em 2025, em linha com os 60,5 milhões de euros de 2024;

O resultado normalizado antes de impostos da empresa foi de 56,4 milhões de euros em 2025, em linha com os 60,5 milhões de euros de 2024; A produção total atingiu 475 milhões de euros em 2025, o que refletiu uma redução marginal de 3% nas poupanças-reforma em Portugal e prémios estáveis em Itália;

e prémios estáveis em Itália; Os contratos de investimento em Portugal aumentaram 44%, para 218 milhões de euros, o que foi parcialmente compensado pela diminuição de 40%, para 125 milhões de euros, nos contratos de seguro;

o que foi parcialmente compensado pela diminuição de 40%, para 125 milhões de euros, nos contratos de seguro; Em Itália, a produção total aumentou marginalmente em 1 milhão de euros em 2025, situando-se em 132 milhões de euros, tendo o novo negócio sido determinante para compensar o run off da carteira;

tendo o novo negócio sido determinante para compensar o run off da carteira; Em julho de 2025, a GamaLife emitiu com sucesso 125 milhões de euros de novas obrigações Tier 2 sem notação de risco, com prazo de 10,25 anos, através da Euronext Dublin, com um cupão de 5,25%, substituindo a sua emissão anterior de 45 milhões de euros de obrigações subordinadas perpétuas, resgatadas em junho;

com prazo de 10,25 anos, através da Euronext Dublin, com um cupão de 5,25%, substituindo a sua emissão anterior de 45 milhões de euros de obrigações subordinadas perpétuas, resgatadas em junho; A GamaLife expandiu a sua presença em Itália, tendo r eforçado a sua parceria com a Banca Macerata , tal como anunciado em outubro de 2025, e tendo também, através de uma cooperação estratégica, um novo distribuidor bancário, a Banca Popolare del Cassinate;

, tal como anunciado em outubro de 2025, e tendo também, através de uma cooperação estratégica, O total de ativos a 31 de dezembro de 2025 era de 7,5 mil milhões de euros, uma diminuição de 3,7% em relação ao ano anterior. Esta diminuição deve-se principalmente às saídas líquidas em Itália, uma tendência verificada na maioria dos concorrentes no mercado italiano.

“2025 foi um ano de geração de capital e de aumento da solvência para a GamaLife, culminando no nosso regresso altamente bem-sucedido aos mercados de capitais internacionais”, comentou Matteo Castelvetri, CEO da GamaLife. concluindo continuar a cumprir os planos tanto em Portugal como em Itália: “acredito que estamos bem posicionados para um 2026 positivo”, disse.

A venda da GamaLife tem sido comentada nos últimos meses, tendo como concorrentes mais bem posicionados a Generali, o banco italiano BFF e o grupo francês BPCE, atual proprietário do Novobanco, com o qual a GamaLife tem um contrato de distribuição exclusiva de produtos do ramo Vida até 2039.