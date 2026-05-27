Sofia Tenreiro x Miguel Oliveira: 350 km/h não são excesso de velocidade e há pessoas que “querem ser robôs”

O Festival ECO, que decorre esta quarta-feira no CCB em Lisboa, marca o arranque das celebrações do 10.º aniversário do ECO com um festival de ideias, cultura, encontros e jornalismo ao vivo, reunindo leitores, parceiros e protagonistas de diferentes áreas num encontro que cruza economia, política, cultura, liderança e inovação.

A inteligência artificial (IA) pode sentar-se em cima de uma mota? Para Miguel Oliveira, piloto profissional de motociclismo que compete atualmente no Mundial de Superbikes, a resposta, para já, é “não”. O vencedor de cinco Grandes Prémios de MotoGP afirmou, no Festival ECO, que “um robô conduzir uma mota, pelo menos ao nosso nível, não vejo acontecer”.

Para já, continua a ser o esforço físico do ser humano em cima da mota a fazer valer a magia do motociclismo. O piloto português descreve a modalidade como “assimétrica” e vivida “em grande desequilíbrio o tempo todo”, devido à configuração dos circuitos de velocidade, alguns desenhados sobretudo com curvas para a direita e outros com curvas maioritariamente para a esquerda. “Vamos sofrer muita força nos braços, e os membros inferiores também têm um esforço assimétrico muito grande”, explica.

Também presente no painel “A arte da decisão a 300 km/h”, Sofia Tenreiro, CEO da Siemens Portugal, destacou a importância da rapidez na tomada de decisão. “A palavra que uso mais vezes durante o dia é velocidade. Num mundo como o de hoje, que está sempre em mudança, temos de ter velocidade, ser mais rápidos e arriscar muito mais”, afirmou no Festival ECO.

A responsável comparou ainda o medo sentido numa pista de motociclismo com o receio vivido no mundo empresarial. “O medo é diferente no mundo corporativo. Quando temos medo, bloqueamos, e não podemos bloquear, porque não está a vida em causa. Temos de ajudar as equipas a inovar. Se pensarmos há cinco anos, ninguém usava chatbots ou IA e, nesse período, muita coisa mudou. Ainda há muitas pessoas que bloqueiam perante a IA, por receio. Mas a IA veio para ficar”, sublinhou Sofia Tenreiro.

Os perfis

Sofia Tenreiro é CEO da Siemens Portugal desde maio de 2025, após um percurso de liderança em empresas dos setores da energia, tecnologia e retalho, incluindo cargos executivos na Galp, Cisco e Deloitte. Licenciada em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, entre 1992 e 1998, destaca-se pelo trabalho nas áreas da transformação digital, inovação e sustentabilidade.

desde maio de 2025, após um percurso de liderança em empresas dos setores da energia, tecnologia e retalho, incluindo cargos executivos na Galp, Cisco e Deloitte. Licenciada em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, entre 1992 e 1998, destaca-se pelo trabalho nas áreas da transformação digital, inovação e sustentabilidade. Miguel Oliveira é o maior piloto português de sempre de motociclismo. Ao fim de oito anos a escalar até à maior competição mundial de duas rodas com o número 44, Miguel Oliveira chegou ao MotoGP em 2019, aos comandos de uma KTM, passando a ostentar o 88 – dobro de 44, porque esta capicua já estava tomada. Até 2026 pilotou ainda motos da Aprilia e Yamaha. Este ano, “Falcão” (apelido e “nome de guerra” nas duas guerras) desceu um degrau até ao Mundial de Superbikes, onde está a correr aos comandos de uma BMW.

O momento de humor

Miguel Oliveira, num estilo calmo e ponderado, arrancou muitas gargalhadas da assistência no Festival ECO ao afirmar que “entre a glória e o hospital não há uma grande distância”. O almadense de 31 anos explicou ainda que “qualquer piloto, para andar rápido em pista, tem de estar tranquilo e acreditar em si próprio”. Caso contrário, “se a mente estiver tão acelerada como as rotações da mota vai dar problemas”.

O momento de tensão

Entre o piloto que segue a 350 km/h numa pista e o engenheiro que olha para os dados produzidos nem sempre impera a concórdia. “Numa secretária, fora do circuito, está a ver coisas que nós não estamos a ver”, admite Miguel Oliveira, assumindo, de forma irónica: “Ele diz que não vai chover e nós estamos na pista a ver a chuva”.

No painel, o piloto de Almada deixou outras notas da tensão dentro da equipa: “Ainda nada consegue substituir a máquina de sensores que é um ser humano. Já tive muitas discussões com engenheiros que nunca andaram de moto e a maior parte deles nunca competiu”.

A ideia para o futuro

Sofia Tenreiro acredita que com a rápida aceleração e adoção da IA, no mundo corporativo, “o fator diferenciador continuará a ser o humano”. A CEO da Siemens Portugal explicou no palco do Festival ECO que “quem faz os prompts e tem sentido crítico” vai continuar a diferenciar-se.

“Na Siemens, temos muitas ferramentas internas, mas a maior parte das pessoas encara a IA como uma caixa mágica que vai dar sempre o output perfeito. Eu não acredito nisso. Acredito muito no binómio homem-máquina”, finalizou Sofia Tenreiro.

As frases

Um bom prompt faz toda a diferença no universo da IA generativa. Hoje em dia, muitas pessoas querem ser extremamente eficientes, no fundo, querem ser robôs. Mas, se nos focarmos apenas nisso, vamos acabar a competir com agentes de IA e ser substituídos. Sofia Tenreiro CEO da Siemens Portugal