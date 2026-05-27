Trabalhadores dos call centers aderem à greve geral

Os trabalhadores dos call centers de Castelo Branco decidiram em plenário aderir à greve geral de 3 de junho contra o pacote laboral, anunciou esta quarta-feira fonte sindical, prevendo uma forte adesão nacional num setor marcado pela instabilidade e precariedade.

“Os trabalhadores consideram que, sendo um dos setores mais marcados pela precariedade laboral e pela ausência de instrumentos de regulamentação coletiva, seriam fortemente prejudicados pelo novo pacote laboral apresentado pelo Governo se este viesse a ser aprovado”, lê-se num comunicado divulgado pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (Sinttav).

Em declarações à agência Lusa, o dirigente do Sinttav Hernâni Marinho avançou que “a preocupação que foi expressa pelos trabalhadores na reunião plenária [em Castelo Branco] foi entretanto alargada a outros trabalhadores, que também se associaram”: “Portanto, a nossa previsão é de que a adesão seja mais alargada”, disse.

Segundo o Sinttav, os trabalhadores entendem que estas alterações “representariam a perda de direitos que a atual legislação ainda garante, agravando ainda mais as condições de trabalho e de vida de milhares de trabalhadores, em particular dos mais jovens, que constituem a maioria do setor”.

“Os trabalhadores afirmam não se rever nas medidas apresentadas pelo Governo e manifestam o seu profundo descontentamento e reprovação relativamente às alterações previstas”, salienta. Assim, os funcionários dos call centers deliberaram, em plenário, participar na greve geral e na concentração promovida pela União de Sindicatos de Castelo Branco, marcada para as 11:00 do dia 03 de junho junto à Câmara Municipal de Castelo Branco.

A greve geral de dia 3 de junho contra o pacote laboral foi convocada pela central sindical CGTP, mas, ao contrário do que se verificou em 11 de dezembro do ano passado, a UGT não se associou ao protesto dos trabalhadores. O Governo aprovou em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será discutida no parlamento.

O anúncio foi transmitido pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, em conferência de imprensa, uma semana depois de o Governo ter dado por terminadas as negociações sobre as alterações à legislação laboral sem acordo na Concertação Social.