Zurich e Vencer Autismo integram 140 jovens no mercado de trabalho

A seguradora Zurich Portugal e a associação Vencer Autismo já apoiaram um total de 140 participantes no programa “Vencer Emprego”, que apoia a integração profissional de jovens e adultos com diagnóstico de autismo. Os dados do primeiro ano apontam para progressos em áreas como confiança social, comunicação e trabalho em equipa.

Segundo os resultados divulgados, a totalidade dos participantes registou ganhos na confiança social e desenvolveu capacidades de trabalho em equipa e de gestão de informação. Mais de metade, cerca de 57%, demonstrou maior empatia e melhor comunicação, enquanto 43% evidenciaram progressos na regulação emocional e na persistência. Na vertente da empregabilidade, 71,4% dos jovens melhorou as competências de comunicação e 57% reforçou conhecimentos em gestão de projetos.

O programa tem como objetivo preparar os participantes para a entrada no mercado de trabalho, fomentando a sua autonomia e apoiando simultaneamente as respetivas famílias e cuidadores. Para além da capacitação individual, a iniciativa promove estágios e contratações efetivas.

Liliana Silva, responsável pela área de sustentabilidade da Zurich Portugal, sublinhou que “ver o progresso dos 140 participantes e celebrar as primeiras contratações, reforça que estamos no caminho certo para gerar um impacto real e duradouro”. Já Joe Santos, fundador da Vencer Autismo, destacou que “cada estágio iniciado, cada contrato assinado, é uma porta que se abre e um estigma que se quebra. Quando damos as ferramentas certas e criamos um ecossistema de apoio, o talento das pessoas enriquece as empresas e a sociedade”.

O “Vencer Emprego” vai decorrer até 2027 e conta com o apoio do programa Portugal Inovação Social, da Associação Comercial do Porto e da Universidade Portucalense Infante D. Henrique.