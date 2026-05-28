5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o secretariado nacional da UGT reúne para definir os próximos passos em relação à reforma da lei do trabalho, o secretário de Estado Adjunto e da Energia é ouvido no Parlamento sobre os impactos da guerra no Médio Oriente no país. O Conselho de Finanças Públicas apresenta o relatório sobre a “Evolução orçamental da Segurança Social e da CGA” e o INE divulga a confiança dos consumidores durante o mês de abril deste ano.

Reunião do secretariado nacional da UGT

Esta quinta-feira o secretariado nacional da UGT reúne pelas 10h30, em Lisboa, em torno da proposta de reforma da lei do trabalho do Governo. A central sindical deverá definir os próximos passos a seguir depois das negociações terem falhado. O documento já deu entrada no Parlamento, depois de ter sido aprovado em Conselho de Ministros.

Audição do secretário de Estado da Energia sobre o Irão

O secretário de Estado Adjunto e da Energia, Jean Barroca, é esta quinta-feira ouvido na Comissão de Ambiente e Energia, na Assembleia da República, a propósito da evolução da crise energética internacional devido ao conflito no Médio Oriente e os respetivos impactos em Portugal.

Como evoluiu a Caixa Geral de Aposentações

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) divulga esta quinta-feira o relatório sobre a “Evolução orçamental da Segurança Social e da CGA em 2025”. Em 2024, a comparticipação atingiu os 6,5 mil milhões para “assegurar o equilíbrio financeiro” do sistema da Função Pública que se deteriorou com o aumento das pensões e do número de reformados. O Estado teve de injetar mais 823 milhões de euros na Caixa Geral de Aposentações (CGA), o que se traduziu num aumento de 14,4% no sistema de pensões da Função Pública.

Aeronáutica, Espaço e Defesa em destaque no AED Days

Os setores da Aeronáutica, Espaço e Defesa estão em destaque no AED Days 2026 que acontece até esta sexta-feira em Oeiras e Cascais, reunindo líderes internacionais, empresas e especialistas. Numa iniciativa da AED Cluster Portugal, o encontro visa aproximar o ecossistema português dos principais players internacionais destas indústrias.

INE divulga a confiança dos consumidores

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quinta-feira os inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores referentes a maio deste ano. Em abril, a confiança dos consumidores caiu pelo terceiro mês consecutivo, tendo registado o valor mais baixo desde novembro de 2023. O conflito no Médio Oriente veio instalar um clima de incerteza, perante um novo aumento generalizado dos preços. O INE também revela dados sobre a situação financeira das famílias em 2024.