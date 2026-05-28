As redes sociais tiram o glioblastoma, o tumor cerebral mais agressivo, do silêncio

Os números têm sido implacáveis: sem tratamento, a esperança média de vida mal se aproxima dos seis meses, e com o padrão tradicional – cirurgia, radioterapia e quimioterapia – ronda o ano. Uma nova geração de pessoas afetadas decidiu não andar sozinha, transformando os ecrãs dos seus telemóveis num altifalante de esperança, visibilidade e comunidade.

Nas redes sociais de alguns pacientes, em plataformas como Instagram ou TikTok, há cada vez mais vozes que decidem quebrar o silêncio que tradicionalmente rodeava este diagnóstico. Através de vídeos em primeira pessoa, diários de tratamento e reflexões sinceras, os pacientes e as suas famílias humanizam a doença e tiram-na das paredes dos hospitais.

Alguns, como o advogado maiorquino Kiko Palmer, usam as redes como altifalantes para exigir mais fundos para investigação e o direito a tratamentos inovadores que possam retardar a progressão do cancro cerebral. Outros, como Daniel Benítez (@dabntz), um jovem criador de videojogos, usam as redes para contar – juntamente com a sua parceira Ana – como a doença afeta uma família desde o seu diagnóstico, como é inevitável pensar na morte, nos pequenos passos do dia a dia… Quase reflexões terapêuticas, como ele próprio reconhece.

Mas não são apenas os próprios pacientes que falam, mas também aqueles que lhes são mais próximos. Este é o caso da Emma (@emmacoyle_99), uma jovem que usa o seu perfil no TikTok para narrar de forma sensível a realidade do pai, humanizando tudo por trás do papel de cuidadora e explicando todo o processo, avanços e novos tratamentos que experienciaram desde o diagnóstico há mais de um ano.

Estes relatos não só servem para desabafar, como também funcionam como um farol para quem acabou de receber a notícia, demonstrando que por trás das estatísticas médicas frias existem histórias reais, cheias de dignidade, luta e uma profunda necessidade de se conectar com os outros. Um dos projetos mais recebidos recentemente é o liderado por Alejandro Porto, um arquiteto galego de 44 anos radicado em Madrid. Diagnosticado no final de 2024,

Porto transformou o seu tratamento num desafio que batizou como ‘Projeto Zebra’. O seu desafio consistia em pedalar os 650 quilómetros que separam o Hospital Universitário de La Paz de Santiago de Compostela. O extraordinário da sua viagem não foi só o esforço físico, mas completou a rota – incluindo subidas tão exigentes como o passo da Fuenfría ou o mítico O Cebreiro – carregando na cabeça um dispositivo médico portátil que trata ativamente a sua doença.

Este dispositivo que Alejandro Porto usava na cabeça enquanto pedalava representa uma das maiores inovações dos últimos vinte anos na oncologia neurológica: TTFields (Campos de Tratamento Tumoral), uma terapia que utiliza campos elétricos para interromper fisicamente a divisão das células tumorais. Ou seja, trata-se de um tratamento físico, que não acrescenta toxicidade sistémica ao corpo e cujos dados mostram uma mudança radical nas estatísticas: a percentagem de pacientes que sobrevivem após dois anos aumenta de 26% para 43%, e após cinco anos sobe de 5% para 13%. O objetivo de Alejandro era precisamente tornar visível a realidade dos pacientes que, tal como ele, podem avançar graças à investigação e à inovação médica.

Laura Cuesta, especialista em redes sociais e educação digital, explicou que “todos nós que sofremos de uma doença ou temos um familiar próximo que sofre deste processo sabemos que o que nos une ou o que temos em comum é uma enorme vulnerabilidade pessoal”, reflete Laura. “Quando uma pessoa recebe um diagnóstico ou passa por uma doença crónica, não só precisa de informação médica, o que, claro; mas parte da sua estabilidade emocional encontra-se com compreensão, escuta e acompanhamento.”

Num contexto em que o equilíbrio diário entre vida profissional e pessoal complica o tempo de qualidade presencial, o ecrã torna-se um refúgio. “As redes sociais permitem-nos encontrar outras pessoas que estão a passar por algo semelhante, ler testemunhos, colocar palavras em medos que por vezes são difíceis de expressar e, mais importante, sentir que não estamos sozinhos”, acrescenta o especialista. Esse sentido de comunidade alivia drasticamente o isolamento físico e emocional que o cancro impõe.

O grande perigo do algoritmo é que não distingue um avanço científico comprovado de uma farsa milagrosa. Laura Cuesta alerta para a necessidade de não cair no autodiagnóstico, um risco particularmente elevado em adolescentes que usam o TikTok ou chatbots de IA como se fossem consultórios médicos, e salienta que “é muito importante dizer que toda a informação que extraímos das redes e dessa comunidade que formámos nunca poderá substituir critérios médicos, Mas pode proporcionar algo muito importante: apoio emocional, identificação e esperança realista.” As plataformas podem orientar e desmistificar conceitos complexos, mas, como Laura Cuesta enfatiza, “os critérios médicos são insubstituíveis.”

Os especialistas acreditam que o impacto de projetos como o de Alejandro Porto vai muito além do alívio pessoal. Quando milhares de utilizadores partilham, comentam e viralizam o dia a dia de um paciente com glioblastoma, a doença sai das sombras clínicas e instala-se na agenda pública. Gera-se uma corrente de consciência social e pressão institucional que, a longo prazo, se traduz num maior impulso para a investigação médica.

Enfatizam que, enquanto a ciência continua a derrubar barreiras biológicas nos laboratórios, histórias como as de Alejandro, Emma, Kiko, Daniel e Ana continuam a derrubar as barreiras do silêncio no mundo digital. Lembram-se de que, perante a adversidade de um diagnóstico adverso, partilhar não só ajuda a suportar o fardo, como também acende uma luz coletiva.