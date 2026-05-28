ASTUCE Sspain apresenta uma radiografia sem precedentes da perceção social dos tumores cerebrais em Espanha

Por ocasião do Dia Mundial do Tumor Cerebral, celebrado a 8 de junho, a Associação de Doentes com Tumores do Cérebro e do Sistema Nervoso Central ASTUCE Espanha está a organizar a segunda edição do seu workshop ‘Para Além do diagnóstico’ na quinta-feira, 11 de junho, em Madrid.

Sob o título ‘Uma fotografia social dos tumores cerebrais’, serão anunciados os resultados do inquérito da Ipsos e ASTUCE Espanha ‘Perceção Social dos Tumores Cerebrais’, que oferecerá uma radiografia sem precedentes da falta de conhecimento sobre esta patologia, combinando a visão da sociedade, dos pacientes e das famílias.

O evento servirá como ponto de encontro para médicos, pacientes, familiares e a indústria, que irão abordar de forma rigorosa e humana a realidade desta doença sob múltiplos ângulos: social, clínico, emocional e funcional. Da mesma forma, durante o dia, serão conhecidos dados não publicados sobre o que os espanhóis sabem sobre este cancro, o quanto o temem e porquê.

Durante o workshop, que terá lugar na Tinhouse (C/ Eloy Gonzalo, 10 – Havas Village) a partir das 10h30, serão criados espaços para debate para falar sobre as conclusões obtidas nos inquéritos realizados à população em geral, pacientes e familiares; bem como sobre as mais recentes investigações relacionadas com o oligodendroglioma, um tumor primário do sistema nervoso central que se origina no cérebro ou na medula espinhal e ocorre principalmente entre os 35 e os 44 anos.

O evento será inaugurado por Manuel Meléndez, Coordenador do Comité Científico da ASTUCE Espanha e cofundador dos projetos OligoEspanha e ASTUCE Espanha, que dará lugar à apresentação das conclusões do inquérito “Perceção Social dos Tumores Cerebrais”, após o qual será gerado um diálogo aberto entre os participantes.

Posteriormente, o Dr. Juan Solivera, chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Reina Sofía em Córdoba, membro do comité científico da ASTUCE Espanha e investigador no projeto OligoSpain, oferecerá uma visão atualizada dos novos resultados obtidos no estudo sobre oligodendroglioma em que participa.

O último bloco do Workshop irá andar de mãos dadas com pacientes e familiares, numa mesa redonda onde será discutida ‘A família perante o diagnóstico’. Neste espaço, quatro pacientes com glioblastoma e oligodendroglioma e as suas famílias irão partilhar as suas impressões e experiências sobre como as famílias e os doentes enfrentam o diagnóstico de cancro cerebral e o seu percurso até ele (necessidades, falta de apoio, falta de conhecimento, incertezas, etc.).

O workshop terminará com a cerimónia de entrega das Bolsas e Prémios GEINO e ASTUCE Espanha, liderada pela Dra. María Ángeles Vaz, presidente do Grupo de Investigação em Neuro-Oncologia Espanhola (GEINO).