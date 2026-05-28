BDO multada em 2,3 milhões por auditoria a construtora britânica

A auditora BDO, uma das cinco maiores do mundo, foi multada em dois milhões de libras (cerca de 2,3 milhões de euros) por “violações generalizadas” durante o processo de auditoria à construtora britânica NMCN, que faliu em 2021, noticia esta quinta-feira o jornal Financial Times. O Conselho de Informação Financeira concluiu que os erros na auditoria à empresa em 2019 foram “significativos e graves”.

O FRC – Financial Reporting Council, que regula auditores e contabilistas no Reino Unido, elencou ainda “numerosas e generalizadas violações que foram fundamentais para o trabalho de auditoria da BDO”, durante a análise às últimas demonstrações financeiras da NMCN antes de apresentar um pedido de recuperação judicial.

O FRC multou também o sócio de auditoria que assinou o documento do ex-cliente NMCN, Geraint Jones, em 75 mil libras. No entanto, ambas as coimas foram reduzidas para 1,3 milhões de libras e cerca de 50 mil libras, respetivamente, devido à cooperação por parte da BDO, que admitiu os erros.

A falência da NMCN, anteriormente conhecida como North Midland Construction, ocorreu após um atraso de vários meses na divulgação dos seus resultados financeiros de 2020, um ano em que a construtora havia realizado projetos de construção e infraestruturas de grande dimensão.

Apesar de as contas da empresa de Londres terem distorções superiores a 21 milhões de libras (na ordem dos 24,2 milhões de euros), ainda que apresentassem crescimentos a dois dígitos tanto nas receitas como nos lucros, a BDO emitiu pareceres de auditoria sem reservas. Logo no ano seguinte, em 2020, os prejuízos eram de 43 milhões de libras (aproximadamente 49,6 milhões de euros).