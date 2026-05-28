Benfica e Porto são os únicos clubes nacionais entre os mais valiosos da Europa

⚡ ECO Fast O Benfica é o clube português mais valioso, ocupando a 21ª posição no ranking europeu, enquanto o FC Porto caiu para 27º lugar.

O relatório da Football Benchmark revela que o Benfica alcançou um valor de 756 milhões de euros, com um crescimento de 21% em relação ao ano anterior, impulsionado por receitas operacionais.

O FC Porto, apesar de ser campeão nacional, viu uma queda de 14% nas receitas operacionais, refletindo a ausência na Champions League e limitando seu crescimento no período sob análise.

O Benfica é o clube português mais valioso, mas ainda assim não consegue entrar no top 20 dos clubes europeus, numa tabela muito dominada pela presença de equipas da inglesa Premier League.

Segundo o último relatório da Football Benchmark, divulgado esta quinta-feira, o Benfica subiu um lugar face ao ano passado, para 21º, enquanto o Futebol Clube do Porto perdeu três posições, e ficou em 27º. O estudo tem como metodologia uma mistura de vários fatores, nomeadamente: valor dos plantéis (com recurso a um algoritmo próprio); valor dos direitos de transmissão; propriedade do próprio estádio; rentabilidade (com vários sub-indicadores); e popularidade, nomeadamente nas várias redes sociais. A recolha dos dados terminou no final do ano e teve como referência as épocas de 2023/24 e 2024/25, não contemplando ainda assim as evoluções na época que acaba de terminar.

De acordo com o relatório, o Sporting foi uma das sete equipas também avaliadas mas que não entraram no top 32 que acabou por ser destacado. Há dois anos, o clube de Alvalade estava nesta lista, com um enterprise value (EV) de 394 milhões de euros. Na edição deste ano, o último clube a entrar no top 32 foi o espanhol Real Sociedade, com um valor de 502 milhões de euros. Apesar da ausência, o percurso no Sporting este ano nas provas europeias dá boas indicações para um possível regresso a este grupo da frente. “Depois da excelente campanha europeia desta época (e do impacto positivo que isso terá nas receitas), em condições normais, estará mais perto de voltar aos 32 na próxima temporada“, afirmou ao ECO Diogo Curto Antunes, analista da Football Benchmark responsável pela análise dos clubes portugueses.

O valor final da avaliação do Sporting não foi divulgado, e o mesmo acontece para os sete clubes avaliados e que não atingiram o top 32. Sabe-se, no entanto, que está abaixo da Fiorentina mas acima do Mónaco e do Besiktas.

Segundo a análise de Diogo Antunes, o Benfica “alcançou um EV de 756 milhões de euros, apresentando um aumento de 21% face à edição de 2025 — um crescimento superior ao registado pelo agregado do Top 32. Apesar de uma época 2024/25 em que conquistou apenas a Taça da Liga, o SL Benfica registou um crescimento de 29% nas receitas operacionais, impulsionado pelo aumento das receitas de broadcasting e de matchday“.

“A campanha europeia do clube até aos oitavos de final da UEFA Champions League gerou, por si só, mais de EUR 71 milhões em receitas. Adicionalmente, o Benfica conseguiu melhorar o seu rácio de custos com pessoal sobre receitas operacionais, que desceu de 62% para 55% entre 2023/24 e 2024/25”, acrescenta.

A par do AFC Ajax, da Holanda, o Benfica é o único clube fora das Big 5 (cinco maiores ligas) a estar presente em todas as edições do relatório, que chega agora à sua 11.ª edição.

No que toca ao Futebol Clube do Porto, que acaba de ser campeão nacional, sofreu desgaste na época anterior, a que serviu de referência ao relatório.

“Com uma avaliação de 599 milhões de euros, o FC Porto também integra o ranking, embora com uma subida mais modesta do seu EV (4%). O clube registou uma redução de 14% nas receitas operacionais, explicada sobretudo pela diminuição das receitas provenientes das competições da UEFA, uma vez que não participou na Champions League. Ainda assim, o FC Porto apresentou um resultado líquido bastante positivo, o que contribuiu para a sua valorização”, segundo o mesmo analista.

Este responsável acrescenta que, “de acordo com o algoritmo de avaliação de jogadores da Football Benchmark, o valor do plantel do FC Porto aumentou 10% entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026”.

“Embora os clubes portugueses representem apenas 2% do valor agregado do ranking — num contexto em que os nove clubes ingleses concentram 42% do total —, o valor conjunto dos dois clubes aproxima-se do valor agregado dos três clubes neerlandeses presentes na lista. A presença contínua dos clubes portugueses no ranking reforça a sua relevância internacional, sustentada por competitividade desportiva, visibilidade europeia e capacidade de criação de valor num mercado doméstico mais limitado”, afirma Diogo Curto Antunes.

Dança de cadeiras num top 10 muito estável

Os dez primeiros lugares têm sido ocupados quase sempre pelos mesmos clubes, que ainda assim vão aqui e ali mudando de lugar relativo. Nesta última edição, se Real Madrid manteve a liderança, o Barcelona ultrapassou os dois clubes de Manchester para atingir a segunda posição. City e United são agora o 3º e 4º, com o top 5 a fechar com o Arsenal, que ultrapassou Liverpool e Bayern de Munique. No top dez estão ainda Paris Saint Germain, Tottenham e Chelsea.

O Real Madrid tem um EV de 7,7 mil milhões de euros (dez vezes mais do que o mais valioso clube português), a larga distância dos 5,9 mil milhões do segundo classificado.

No top 32, há nove clubes ingleses, sete italianos, quatro espanhóis, três franceses, três alemães, três neerlandeses, dois portugueses e um turco. De referir que não há qualquer clube italiano no top 10. A Juventus garantiu uma posição nesse grupo em seis das 11 edições, mas está agora na 14ª posição.

Newcastle (Inglaterra), Galatasaray (Turquia), Feyenoord (Países Baixos) e Lille (França) são as quatro novas entradas no top 32.