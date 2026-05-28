Imobiliário

Bottega Veneta abre primeira loja de rua em Portugal (em edifício do dono da Zara)

 Lina Santos,

Marca italiana ocupa um espaço de 200 metros quadrados no número 224 da Avenida da Liberdade.

Bottega Veneta na Avenida da Liberdade

A Bottega Veneta abriu a sua primeira loja de rua em Portugal, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. A operação foi anunciada pela Cushman & Wakefield, que acompanhou a colocação da marca italiana no número 224 da artéria lisboeta. O espaço tem cerca de 200 metros quadrados e é propriedade da Pontegadea, a sociedade de investimento e family office de Amancio Ortega, fundador da Inditex.

A marca italiana Bottega Veneta, fundada em 1966, em Vicenza, Itália e popularizou-se graças à técnica Intrecciato, o entrançado das suas malas. Evoluiu para ser também uma marca de moda, calçado, joalharia e fragrâncias e integra atualmente o grupo francês de luxo Kering, que, com a abertura desta loja, reforça a sua presença na Avenida da Liberdade.

“Esta localização, que já acolhe outras marcas de referência do grupo, como a Saint Laurent e a Gucci, afirma-se mais uma vez como o destino de eleição para as marcas de luxo em Lisboa. Poder contar com mais uma marca desta relevância é extraordinário e reforça o posicionamento da Avenida enquanto espaço de excelência, sofisticação e exclusividade., afirma Maria José Almeida, associate na Cushman & Wakefield.

Um relatório deste ano da consultora imobiliária dava conta que, em Lisboa, a Avenida da Liberdade seguiu a tendência europeia de intensificação da concorrência nas principais artérias. Em 2025, a avenida registou três novas aberturas em 2025, num enquadramento de disponibilidade “praticamente nula”. Na Avenida da Liberdade a taxa de desocupação atingiu 0% no final de 2025, eliminando praticamente qualquer margem para novas entradas.

Com a conclusão das obras na antiga sede do BES, ficarão disponíveis novos espaços comerciais que, como escreveu o ECO, serão ocupados por duas marcas do grupo LVMH, a Loro Piana e a Celine.

 

 

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