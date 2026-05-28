Bottega Veneta abre primeira loja de rua em Portugal (em edifício do dono da Zara)

A Bottega Veneta abriu a sua primeira loja de rua em Portugal, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. A operação foi anunciada pela Cushman & Wakefield, que acompanhou a colocação da marca italiana no número 224 da artéria lisboeta. O espaço tem cerca de 200 metros quadrados e é propriedade da Pontegadea, a sociedade de investimento e family office de Amancio Ortega, fundador da Inditex.

A marca italiana Bottega Veneta, fundada em 1966, em Vicenza, Itália e popularizou-se graças à técnica Intrecciato, o entrançado das suas malas. Evoluiu para ser também uma marca de moda, calçado, joalharia e fragrâncias e integra atualmente o grupo francês de luxo Kering, que, com a abertura desta loja, reforça a sua presença na Avenida da Liberdade.

“Esta localização, que já acolhe outras marcas de referência do grupo, como a Saint Laurent e a Gucci, afirma-se mais uma vez como o destino de eleição para as marcas de luxo em Lisboa. Poder contar com mais uma marca desta relevância é extraordinário e reforça o posicionamento da Avenida enquanto espaço de excelência, sofisticação e exclusividade., afirma Maria José Almeida, associate na Cushman & Wakefield.

Um relatório deste ano da consultora imobiliária dava conta que, em Lisboa, a Avenida da Liberdade seguiu a tendência europeia de intensificação da concorrência nas principais artérias. Em 2025, a avenida registou três novas aberturas em 2025, num enquadramento de disponibilidade “praticamente nula”. Na Avenida da Liberdade a taxa de desocupação atingiu 0% no final de 2025, eliminando praticamente qualquer margem para novas entradas.

Com a conclusão das obras na antiga sede do BES, ficarão disponíveis novos espaços comerciais que, como escreveu o ECO, serão ocupados por duas marcas do grupo LVMH, a Loro Piana e a Celine.