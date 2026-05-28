Cofares abre as suas portas a representantes da Comissão de Saúde do Congresso para mostrar o seu modelo logístico

Segundo Cofares, a visita foi liderada pelo seu presidente, Eduardo Pastor, e por Rubén Orquín, diretor-geral da cooperativa, que receberam representantes políticos e membros da Subcomissão do setor veterinário em Espanha.

Em nome do Congresso, Elvira Velasco, porta-voz da Saúde do Partido Popular; María Sáinz, primeira secretária do Bureau da Comissão de Saúde e vice-porta-voz do PSOE; e David García, porta-voz de Saúde da Vox, bem como Pedro Casado, conselheiro de saúde deste partido.

Durante a visita a Farmavenix, considerada o “pulmão” logístico dos Cofares, os representantes políticos puderam saber como a cooperativa gere e salvaguarda os stocks de medicamentos e produtos de saúde no valor superior a 529 milhões de euros. Eduardo Pastor explicou a complexidade de gerir este volume, que inclui planeamento de armazenamento, controlo de validade, acompanhamento de lotes e rotação de stock, garantindo a segurança e qualidade dos produtos.

“A autonomia estratégica na saúde é essencial para Espanha, especialmente num contexto global de tensões nas cadeias de abastecimento. A Cofares tem a infraestrutura e o conhecimento para materializar uma reserva estratégica de medicamentos e garantir a sua disponibilidade em situações de crise”, disse o Pastor.

Posteriormente, a delegação visitou Welnia, a sede da Cofares, onde se encontra a Torre de Controlo, o “cérebro” do ecossistema da cooperativa. Esta plataforma tecnológica permite monitorizar em tempo real os movimentos de medicamentos e produtos de saúde em todo o território nacional, com informações atualizadas a cada 30 segundos. A digitalização e a inteligência artificial são eixos-chave da Cofares para garantir a eficiência e segurança da distribuição farmacêutica.

Além disso, a visita abordou a dispensação de medicamentos veterinários “e a importância do papel dos farmacêuticos comunitários como um canal seguro e equitativo de fornecimento, preservando a independência entre prescrição e dispensação”.