Confiança dos consumidores e empresários aumenta em maio após três meses em queda

Depois de três meses consecutivos em queda, e apesar de não haver fim à vista do conflito no Médio Oriente, a confiança dos consumidores aumentou em maio, segundo mostram os inquéritos de conjuntura divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O clima económico, que tinha diminuído em março para valores próximos aos de há um ano, também aumentou nos dois últimos meses, regressando ao nível observado em janeiro e fevereiro.

Os dados do serviço estatístico, recolhidos entre 1 e 15 de maio, indicam que o indicador de confiança entre 1.250 consumidores inquiridos “resultou dos contributos positivos das perspetivas sobre a evolução futura da situação financeira do agregado familiar e da situação económica do país”. Em “menor grau”, o aumento também reflete a melhoria das opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar.

Evolução do indicador de confiança dos consumidores

Em sentido contrário, as expectativas sobre a evolução futura da realização de compras importantes por parte das famílias registaram um contributo negativo.

No que diz respeito ao saldo das apreciações sobre a evolução passada dos preços, verificou-se uma ligeira diminuição no quinto mês do ano, após ter registado em abril o maior aumento desde maio de 2008.

Já o saldo das expectativas sobre a evolução futura dos preços decresceu em abril e maio, depois dos aumentos observados nos três meses anteriores e de ter registado em março o valor mais elevado desde março de 2022.

Serviços, construção e indústria impulsionam clima económico

Entre as empresas, o clima económico aumentou pelo segundo mês seguido, num regresso ao nível observado em janeiro e fevereiro, o que se deve, sobretudo, à subida da confiança nos setores dos serviços, da construção e obras públicas e da indústria transformadora.

De acordo com o INE, após a diminuição observada em abril, o indicador de confiança nos serviços aumentou em maio, refletindo os “expressivos contributos positivos das perspetivas relativas à evolução da procura e das apreciações sobre a atividade da empresa”.

Quanto ao setor da construção e obras públicas, cuja confiança tinha caído em fevereiro e março, a subida registada em abril e agora em maio eleva o indicador para o “valor mais elevado desde junho de 2025”, em resultado do contributo positivo das apreciações sobre a carteira de encomendas.

O indicador da indústria transformadora também aumentou, mas de forma ligeira, graças aos contributos positivos das apreciações relativas aos stocks de produtos acabados e das perspetivas de produção.

O comércio, por seu lado, não acompanhou esta evolução. Depois de ter subido em abril, a confiança neste setor diminuiu em maio, face aos “contributos negativos das opiniões sobre o volume de vendas e das perspetivas sobre a atividade nos próximos três meses“.

Evolução do indicador de clima económico:

O saldo de respostas das expectativas dos empresários sobre a evolução futura dos preços de venda aumentou somente na indústria transformadora, tendo diminuído nos restantes setores.